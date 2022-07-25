В этом сезоне лесных пожаров больше, чем год назад
За прошедшие сутки возгораний в лесах Бурятии не зарегистрировано.
Всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 297 лесных пожаров на площади 5,5 тысяч га. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 127 лесных пожаров на площади 1,7 тысяч га. За аналогичный период 2020 года зарегистрировано 517 лесных пожаров на площади более 88 тысяч га.
Оперативность тушения в первые сутки составляет 85,8%, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Также напомним, что в Бурятии действует особый противопожарный режим. Лесники определили список мест отдыха и сбора дикоросов, где жители могут находиться свободно и беспрепятственно, соблюдая правила пожарной безопасности. Перечень мест размещён на сайте РАЛХ.
В Бурятии не горят леса
Общество, Фото:
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