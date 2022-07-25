В Бурятии занизили выкупную стоимость аварийного жилья

Житель с севера республики обратился в прокуратуру
Житель города Северобайкальска обратился в прокуратуру с заявление о нарушении закона при переселении из ветхого и аварийного жилья.
Как выяснила прокурорская проверка, администрацией города Северобайкальска выкупная стоимость аварийного жилья определена с нарушениями Жилищного Кодекса РФ. В указанную стоимость не вошли убытки, причинённые собственнику помещения, в том числе упущенная выгода, а также суммы компенсации за непроведенный капитальный ремонт.
Главе муниципального образования внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого гражданину произведена оценка аварийного жилья в соответствии с требованиями закона. Выкупная стоимость увеличилась на 706 тысяч рублей. Гражданин получил социальную выплату, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
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