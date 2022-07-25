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В Бурятии сохранится дождливая погода

В Бурятии сохранится дождливая погода
Общество,  Фото:pexels.com
Местами ожидаются ливни

По данным Бурятского гидрометцентра, 25 июля по республике облачно с прояснением, дожди, грозы, ливни, по Прибайкалью, центральным и северным районам местами сильные дожди. Утром при прояснении туманы.

Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 5-10, порывы до 13-15 м/с. Температура ночью +11,+16, местами по юго-западу и северу до +5,+10, днём +21,+26, при дожде +14,+19.

В Улан-Удэ дождь, ночью и утром сильный. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью +13,+15, днём +20,+22.
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