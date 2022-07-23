Забайкалье создаст археопарк, похожий на этномузей Бурятии

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкалья

Власти края поддержали инициативы по оформлению археологических памятников в регионе



22 июля в Забайкальском крае учёные представили инициативу по созданию археопарка «Сухотино».



- Сухотино или Титовская сопка – это древний палеовулкан, на котором находится в общей сложности около 30 археологических памятников. И древние мастерские, и жилища, которые законсервированы, и древние рисунки человека, и русское поселение – памятники разновременные. Это уникальная история, когда в черте города находится такой комплекс, который можно развить и сделать большой туристической зоной, - рассказала младший научный сотрудник отдела археологии каменного века института археологии РАН Наталья Викулова.



Она отметила, что объект можно сделать пространством, похожим на этнографический музей народов Забайкалья в Бурятии. По словам учёных, в крае таких мест достаточно много. Среди подобных территорий Наталья Викулова перечислила Кондуйский городок в Борзинском районе, Шаман-Гору в Хилокском районе, озеро Ножий в Агинском районе.



Посетивший музей археологии в Забайкальском госуниверситете губернатор Александр Осипов поддержал идею. Также губернатору рассказали о проблеме сохранности объектов. Александр Осипов оценил инициативы сотрудников музея, а также поручил собрать предложения для их реализации, сообщает Забайкальский центр социально значимой информации.

