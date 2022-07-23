В Хоринском районе сельские активисты построили комплекс около аршана
22 июля состоялось праздничное открытие аршана в селе Ашанга Хоринского района Бурятии. Силами местного ТОС был построен комплекс для посещения целебного источника и облагорожена прилегающая территория.
Теперь в местности Дабхарай Наран Булаг Аршаан стоит новенький свежевыкрашенный комплекс со спальным корпусом, кухней, отдельным корпусом для ванн и «поварки» с кирпичной печкой. Активисты села на прошлой неделе завершили строительные работы, сделали уборку территории, покрасили помещения.
На открытие съехалось более 70 гостей: официальные лица, духовенство, выходцы из села, жители соседних сел и сами ашангинцы. Всем, кто принимал активное участие в восстановительных работах, были вручены благодарственные письма с памятными подарками.
Ламы провели молебен, после чего начался концерт, подготовленный народным ансамблем «Ашангын эрьедэ» и ансамблем Георгиевского СДК «Русская песня». Затем прошла торжественная церемония разрезания красной ленточки у входа в комплекс, где для всех гостей был накрыт стол с угощениями. Во время чаепития продекламировал свои стихи о родине известный поэт, выходец из села Эрдэни Дугаров, с приветственными словами в адрес земляков обратился ученый, орнитолог Валерий Ешеев, также с пожеланиями дальнейшего развития и процветания выступила ветеран труда из села Георгиевское Екатерина Георгиевна Смородникова.
После обеда организаторы провели небольшой Сурхарбан: дети и взрослые соревновались в беге, разбивании хребтовой кости и национальной борьбе. Всем участникам подарили подарки и сувениры. Праздник завершился традиционным ёхором.
Местные жители уже начали принимать ванны с радоновой водой из целебного источника, сообщает пресс-служба администрации Хоринского района.
В районе Бурятии благоустроили целебный источник
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