В Улан-Удэ преимущественно без осадков
По данным Бурятского гидрометцентра, 24 июля по республике местами кратковременные дожди и грозы. Утром местами туманы. Ветер западный 5-10 м/с, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +21,+26, по юго-западу и побережью Байкала +13,+18.
В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Утром местами туман, вечером кратковременный дождь. Ветер западный 5-10 м/с. Температура днём +24,+26.
В Бурятии местами кратковременные дожди и грозы
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В окрестностях села Капсал пройдёт обряд подношения покровителям дорог
Власти края поддержали инициативы по оформлению археологических памятников в регионе
Бельё на верёвках, палисадники, дрова и пункты приёма стеклотары в гаражах — каким был старый Элеватор и какой он теперь в очередной фотоподборке Сергея Тарасенко
В Хоринском районе сельские активисты построили комплекс около аршана
В Забайкалье выступили с инициативой о переименовании фестиваля
Специалисты регионов приехали перенимать опыт в строительстве троп здоровья
Фестиваль состоится в 2024 году в Булганском аймаке
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж со всероссийских соревнований
Творческие коллективы получат по 300000 рублей
Двум полковникам внутренней службы вручены ордена «За заслуги перед Отечеством»
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж со сборов по водолазной подготовке
Виктория Абрамченко: «Байкал входит в ТОП-2 мест России, которое люди хотели бы посетить»
Любой желающий сможет оставить обращение о ходе капремонта через форму обратной связи
Для получения помощи можно обратиться в отделения социальной защиты
Соревнования пройдут 26 июля в Улан-Удэ