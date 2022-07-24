В Бурятии местами кратковременные дожди и грозы

В Улан-Удэ преимущественно без осадков



По данным Бурятского гидрометцентра, 24 июля по республике местами кратковременные дожди и грозы. Утром местами туманы. Ветер западный 5-10 м/с, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +21,+26, по юго-западу и побережью Байкала +13,+18.



В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Утром местами туман, вечером кратковременный дождь. Ветер западный 5-10 м/с. Температура днём +24,+26.

