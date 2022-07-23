Статус всебурятской «Алтарганы» хотят сменить на всемирный

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкалья

В Забайкалье выступили с инициативой о переименовании фестиваля



В Забайкальском крае статус всебурятского фестиваля «Алтаргана» (0+) предложили изменить с международного на всемирный. Об инициативе губернатора Забайкалья Александра Осипова и сенатора РФ Баира Жамсуева 23 июля рассказала заместитель губернатора Аягма Ванчикова на пресс-конференции фестиваля.



- Я думаю, общественность не будет против, если мы в последствии примем решение о переименовании нашего фестиваля во всемирный фестиваль бурятской культуры «Алтаргана». «Алтаргана» уже перестала быть состязательным конкурсом. «Алтаргана» и проводится на агинской земле уже в третий раз, именно здесь он приобрел статус международного, – заявила Аягма Ванчикова.



Также было отмечено, что в рамках мероприятия подготовлен специальный издательский проект, который послужит хорошим материалом для продолжения истории всебурятского фестиваля. Книга «Летопись Алтарганы» торжественно презентована 23 июля, в ней рассказывается о создании и развитии фестиваля.



Кроме этого, на пресс-конференции было рассказано о значимости фестиваля для развития международных отношений между Россией и Монголией и для развития детского и юношеского культурного воспитания. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

