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Гости Улан-Удэ учились строить экотропы

Гости Улан-Удэ учились строить экотропы
Общество,  Фото:МБУ «Городское лесничество»
Специалисты регионов приехали перенимать опыт в строительстве троп здоровья

В Улан-Удэ, на базе городского лесничества проводилась стажировка по строительству экологических троп здоровья под эгидой Большой Байкальской тропы. В качестве гостей участвовали ведущие специалисты Москвы, Калмыкии, Крыма, Забайкальского края, Карелии, Республики Мари Эл, Краснодарского края (г. Сочи) и других регионов России.

Гости с большим интересом отнеслись к опыту строительства троп здоровья в пригородной зоне. Специалистам рассказали о правовых нормах строительства троп в городских лесах. Также они побеседовали с жителями города Улан-Удэ, посещающими тропы.

- Участники мероприятия отметили чистоту в лесном массиве, по которому проходит тропа, красоту природы, живописные виды, открывающиеся с вершин гор, удачно подобранный маршрут передвижения как для пешеходов, желающих получить максимальную физическую нагрузку, так и для людей, которым необходима реабилитация после перенесённых заболеваний. В целом отмечено, что создание подобных троп в шаговой доступности от больших городов имеет приоритетное значение для отдыха горожан, оздоровления, поддержания физической формы, моральных и психических сил, - сообщает пресс-служба городского лесничества. 
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