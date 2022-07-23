В Бурятии наградили руководителей МВД

Общество, Фото: пресс-служба МВД по РБ

Двум полковникам внутренней службы вручены ордена «За заслуги перед Отечеством»



В Бурятии на состоявшейся в МВД республики коллегии по итогам первого полугодия традиционно был отмечен вклад отдельных руководителей и сотрудников в обеспечение правопорядка и борьбу с преступностью.



Высокой государственной наградой, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, награждены Цындыма Чимитова, начальник контрольно-ревизионного отдела, и Евгений Чирской, заместитель начальника центра – главный инженер центра информационных технологий, связи и защиты информации тыла министерства внутренних дел по РБ.



Полковник внутренней службы Цындыма Чимитова служит в органах внутренних дел более 26 лет. Начинала службу в налоговой полиции Агинского Бурятского автономного округа, а с 1997 года живёт и работает в Бурятии.



За плечами полковника внутренней службы Евгения Чирского также более 26 лет работы в органах внутренних дел. Начинал службу в Алтайском крае. С 2018 года Евгений Владимирович служит в Бурятии.



Помимо государственных наград, на коллегии МВД республики были вручены ведомственные награды.



За образцовое выполнение служебных обязанностей и высокие результаты в оперативно-служебной деятельности медалью И.Д. Путилина награжден подполковник полиции Александр Хахалов, начальник ОП «Селенгинский» Кабанского района; медалью «За доблесть в службе» – подполковник полиции Алдар Цыденов, начальник смены дежурной части МВД по РБ.



За личный вклад в обеспечение законности и правопорядка медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия» награждены полковник полиции Баир Обоев, заместитель начальника УОДУУПиПДН, и полковник полиции Игорь Зубков, заместитель начальника УУР МВД по РБ.



Ряду руководителей и сотрудников служб и подразделений объявлены благодарности министра внутренних дел Российской Федерации, заместителя министра Российской Федерации, вручены почётные грамоты МВД России, объявлена благодарность министра внутренних дел по Республике Бурятия.



Также различными ведомственными наградами отмечены руководители районных ОВД Северобайкальского, Мухоршибирского, Баунтовского эвенкийского районов, сообщает пресс-служба МВД по РБ.



