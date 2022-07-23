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На Байкале прошли сборы водолазов. Фоторепортаж

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж со сборов по водолазной подготовке

На озере Байкал с 4 по 13 июля в местности Турка Республики Бурятия прошли ежегодные учебно-тренировочные сборы по водолазной подготовке специалистов Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. В сборах приняли участие 15 спасателей из всех подразделений отряда.

В ходе тренировок водолазы отработали действия при проведении поисково-спасательных работ на акватории озера Байкал в летний период, обучились методам работы с применением новой водолазной техники, усовершенствовали методики поиска и подъёма затонувших объектов, отработали взаимодействие поисково-спасательных подразделений БПСО, обменялись опытом проводимых поисковых водолазных работ на акватории.

Сборы прошли без происшествий. Программа была выполнена в полном объёме.

Фоторепортаж с весенних подлёдных учебно-тренировочных занятий спасателей по водолазной подготовке можно посмотреть здесь.
спасатели водолазы Бурятия Байкал

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