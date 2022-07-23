«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж со сборов по водолазной подготовке
На озере Байкал с 4 по 13 июля в местности Турка Республики Бурятия прошли ежегодные учебно-тренировочные сборы по водолазной подготовке специалистов Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. В сборах приняли участие 15 спасателей из всех подразделений отряда.
В ходе тренировок водолазы отработали действия при проведении поисково-спасательных работ на акватории озера Байкал в летний период, обучились методам работы с применением новой водолазной техники, усовершенствовали методики поиска и подъёма затонувших объектов, отработали взаимодействие поисково-спасательных подразделений БПСО, обменялись опытом проводимых поисковых водолазных работ на акватории.
Сборы прошли без происшествий. Программа была выполнена в полном объёме.
Фоторепортаж с весенних подлёдных учебно-тренировочных занятий спасателей по водолазной подготовке можно посмотреть здесь.
На Байкале прошли сборы водолазов. Фоторепортаж
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Виктория Абрамченко: «Байкал входит в ТОП-2 мест России, которое люди хотели бы посетить»
Любой желающий сможет оставить обращение о ходе капремонта через форму обратной связи
Для получения помощи можно обратиться в отделения социальной защиты
Соревнования пройдут 26 июля в Улан-Удэ
Она появится на здании городской администрации
В Улан-Удэ временами дождь
Вход на мероприятие свободный
В Кызыле проведут всероссийские соревнования по вольной борьбе
В Забайкалье сыграли матчи юношеской футбольной лиги
Первое мероприятие жители и гости города увидят уже завтра
Награждение проводил уроженец Тувы Сергей Шойгу
Во втором дивизионе выиграли игроки «Улан-Удэ Сити»
В Агинском представят документы периода революций 1917 года и Гражданской войны
Ученица из Усть-Илимска принимает участие в экспедиции по Северному Ледовитому океану
Из республиканского бюджета на эти цели было выделено почти 60 млн рублей