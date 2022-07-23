Ростуризм разработает комплексный мастер-план по развитию туризма на Байкале

Общество, Фото: пресс-служба администрации главы и правительства РБ

Виктория Абрамченко: «Байкал входит в ТОП-2 мест России, которое люди хотели бы посетить»



Зампред правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко в рамках официального визита в Бурятию провела заседание правительственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал. Основными темами обсуждения стали вопросы сокращения сбросов сточных вод, развитие туризма на Байкале, совершенствования лесного законодательства на Байкальской территории. В заседании в очном формате приняли участие заместитель министра природных ресурсов и экологии Сергей Аноприенко, руководитель федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников, глава Бурятии Алексей Цыденов, депутаты Государственной Думы Вячеслав Дамдинцурунов и Сергей Тен. В режиме ВКС подключились руководители министерств и ведомств, губернаторы регионов, депутаты Государственной Думы и учёные. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.



- Всем очевидно: и федеральному центру, субъектам Российской Федерации, академии наук, что без очистных сооружений угроза озеру будет сохраняться и она будет достаточно высокой. Сегодня предметно обсуждали, что мы будем делать как со стороны республики Бурятия, так и со стороны Иркутской области. По конкретным проектам прошлись, проговорили дополнительный источник финансирования, который необходим. Министерством строительства подготовлен бюджет на трехлетку, поддержан этот объем финансирования. Также проговорили, что будем делать дальше до 2030 года, - отметила зампред правительства России Виктория Абрамченко.



Вице-премьер также обратила внимание на необходимость развития экотуризма на Байкале, на создание грамотной и цивилизованной инфраструктуры, создание мест размещения, которые не несли бы дополнительную антропогенную нагрузку:

- Байкал входит в ТОП-2 мест России, которое люди хотели бы посетить. И наша задача – на этот вызов со стороны людей ответить грамотной и цивилизованной инфраструктурой. Очень сложный механизм баланса между экологией и комфортом с учётом большого количества туристов, которые будут приезжать на Байкал.



В этой связи Виктория Абрамченко поручила Ростуризму подготовить к 2024 году комплексный мастер-план, как будет развиваться туризм на Байкале. Также правительство разработает «дорожную карту» – как размещать туристов, что делать с мусором, от чего нужно отказываться. Например, от одноразовой посуды, пластика, микропластика и прочего.



- Развитие туризма непосредственно связано с природоохранными мероприятиями, и все проекты, которые мы реализуем, они направлены на то, чтобы минимизировать так называемый дикий туризм, минимизировать антропогенную нагрузку, но людям нужно предоставить альтернативу. Альтернатива – это хорошие места размещения в разных ценовых категориях, они должны быть сделаны в соответствии с законодательством, комфортными, доступными, - подчеркнул глава Бурятии Алексей Цыденов, добавив, что в Бурятии ряд крупных инвесторов начали реализацию гостиничных проектов на Байкале.



Глава Бурятии отметил, что также обсуждались вопросы по созданию инфраструктуры в акватории Байкала для работы судов по бункеровке, приёмке сточных, подсланевых вод, бытовых отходов.



- Отдельный вопрос, который Виктория Валериевна сегодня подняла – по затопленным судам и по вопросу обращения с судами, выходящими из эксплуатации. Нам нужно принимать меры и понимать, как их утилизировать, чтобы ими не захламлять побережье Байкала и дно Байкала, - сообщил по итогам заседания глава Бурятии Алексей Цыденов.

