ЕР создала информационный спецпроект «Капитальный ремонт школ»

Любой желающий сможет оставить обращение о ходе капремонта через форму обратной связи



«Единая Россия» и «Московский комсомолец» разработали специальный информационный проект «Капитальный ремонт школ». На интерактивной карте все желающие могут просмотреть новости, фото- и видеоматериалы по объектам, участвующим в проекте.



В разделе «Моя идеальная школа» ребята могут представить свое видение школы, в которой они хотели бы учиться. На вкладке «Родительский контроль» будут размещаться комментарии экспертов, родителей, учеников и общественников, которые участвуют в приёмке отремонтированных зданий. Любой желающий сможет оставить обращение о ходе капремонта через форму обратной связи, передает rostovgazeta.ru.



На мероприятии, посвящённом запуску интерактивного проекта ЕР, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов напомнил, что в настоящее время идёт капремонт в 1650 школах – к 1 сентября он будет закончен. В течение пяти лет, по его словам, капремонт пройдет в 7300 школах, в том числе сельских, и никакие санкции не помешают его завершить.



- Каждая школа дополнительно получает порядка 6,5 миллиона рублей на закупку оборудования, - подчеркнул министр.



Координатор направления народной программы ЕР «Современное образование и передовая наука», глава комитета ГД по просвещению Ольга Казакова отметила, что новые возможности в результате реализации проекта по капремонту школ появятся и в сфере дополнительного образования.



- Сейчас стоит задача, чтобы в каждой школе появились театральные студии, чтобы были спортивные секции, - сказала Ольга Казакова.



Как сообщает сайт партии er.ru, координатор партпроекта «Новая школа», первый зампредседателя комитета ГД по просвещению Алена Аршинова рассказала, что акцент при проведении капремонта школ сделан на вовлечённость детей, родителей, педагогов и депутатов от партии в реализацию программы.



- На федеральном уровне вместе с общественной палатой «Единая Россия» создала штаб по общественному контролю за ходом программы, - подчеркнула она.



- По Республике Бурятия в текущем году производится капитальный ремонт в 54 школах – это рекордная цифра за последние десятилетия, а учитывая, что за 2023-2024 гг. на очереди стоят еще почти сто школ, можно с уверенностью говорить о том, что наши дети будут учиться в комфортных условиях. Кроме того, в этом году строится десять школ, они дадут нам более трех тысяч новых мест. Таким образом, мы избавимся от третьей смены – это тот запрос, с которым к нам часто обращались наши жители. За каждым таким объектом, работы по которому ведутся в рамках реализации народной программы партии, мы закрепили рабочую группу, в которую входят представители партии на местах, ответственные от профильных ведомств, подрядчики, представители СМИ. И мы уверены, что новый учебный год наши дети и учителя встретят в красивых, уютных классах, - рассказал Владимир Ведерников, и. о. руководителя фракции «Единая Россия» в Народном Хурале Республики Бурятия.

