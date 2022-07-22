Уборка прошла в местности Пески
В Бурятии сотрудники Иволгинского лесхоза вместе с ребятами из школьного лесничества «Вереск» очистили берег озера Байкал и прилегающий к нему лес от мусора в местности Пески.
- Сейчас у ребят каникулы, поэтому мы поехали на Байкал отдохнуть. Увидев на берегу мусор, мы решили навести порядок. Ребята быстро расхватали мешки, перчатки и приступили к работе, - рассказала лесовод Иволгинского лесхоза Галина Пономарева.
Совместными усилиями лесники и дети собрали более 100 кг бытового мусора, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
В Бурятии юные лесники собрали более 100 кг мусора на Байкале
Общество, Фото:
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