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В Бурятии юные лесники собрали более 100 кг мусора на Байкале

В Бурятии юные лесники собрали более 100 кг мусора на Байкале
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Уборка прошла в местности Пески

В Бурятии сотрудники Иволгинского лесхоза вместе с ребятами из школьного лесничества «Вереск» очистили берег озера Байкал и прилегающий к нему лес от мусора в местности Пески.

- Сейчас у ребят каникулы, поэтому мы поехали на Байкал отдохнуть. Увидев на берегу мусор, мы решили навести порядок. Ребята быстро расхватали мешки, перчатки и приступили к работе, - рассказала лесовод Иволгинского лесхоза Галина Пономарева.

Совместными усилиями лесники и дети собрали более 100 кг бытового мусора, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.


Лес уборка

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