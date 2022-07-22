Поезд вновь начал ходить в апреле
11 рейсов совершил возобновивший курсирование в апреле международный поезд Иркутск – Улан-Батор. Его пассажирами стали 3200 человек.
- Подавляющее большинство пассажиров – 2,9 тыс. человек, совершили поездки на территорию Монголии и обратно, - сообщили в пресс-службе ВСЖД.
Поезд отправляется из Иркутска по понедельникам и пятницам, а из Улан-Батора – по вторникам и субботам. По маршруту курсирует два состава, в каждом из них шесть купейных вагонов и два вагона СВ. Общая вместимость поезда – 236 мест.
Поезд Иркутск – Улан-Батор перевёз более трёх тысяч человек
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