22 июля

21 июля

Популярное

Поезд Иркутск – Улан-Батор перевёз более трёх тысяч человек

Поезд Иркутск – Улан-Батор перевёз более трёх тысяч человек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Поезд вновь начал ходить в апреле

11 рейсов совершил возобновивший курсирование в апреле международный поезд Иркутск – Улан-Батор. Его пассажирами стали 3200 человек.

- Подавляющее большинство пассажиров – 2,9 тыс. человек, совершили поездки на территорию Монголии и обратно, - сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Поезд отправляется из Иркутска по понедельникам и пятницам, а из Улан-Батора – по вторникам и субботам. По маршруту курсирует два состава, в каждом из них шесть купейных вагонов и два вагона СВ. Общая вместимость поезда – 236 мест.

поезд Монголия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Агинском округе началась регистрация участников «Алтарганы»
В Агинском округе началась регистрация участников «Алтарганы»
Общество, 22.07.2022
В посёлке стартовали первые мероприятия фестиваля
Герой России Балдан Цыдыпов поделился планами на будущее
Герой России Балдан Цыдыпов поделился планами на будущее
Общество, 22.07.2022
Молодой человек планирует в ближайшее время продолжить обучение
Вице-премьер России встретилась с Хамбо-ламой
Вице-премьер России встретилась с Хамбо-ламой
Общество, 22.07.2022
Она пообещала поддержать проекты Сангхи России
В Улан-Удэ выявляют настоящих «диванных воинов»
В Улан-Удэ выявляют настоящих «диванных воинов»
Общество, 22.07.2022
Несколько человек второй день сидят на диване, чтобы получить его в подарок
В Бурятии рассказали, встречи с какими медведями могут окончиться трагично
В Бурятии рассказали, встречи с какими медведями могут окончиться трагично
Общество, 22.07.2022
Численность медведей в двух районах Бурятии увеличилась  
В Бурятии состоящие на учёте подростки сплавились по Селенге
В Бурятии состоящие на учёте подростки сплавились по Селенге
Общество, 22.07.2022
Ребята преодолели путь от «Спящего льва» до Вознесеновки
Синоптики зафиксировали в Бурятии дефицит осадков
Синоптики зафиксировали в Бурятии дефицит осадков
Общество, 22.07.2022
Регионы с большим дефицитом осадков назвали в Гидрометцентре
Водителей Бурятии предупредили об ужесточении наказания за пьяную езду
Водителей Бурятии предупредили об ужесточении наказания за пьяную езду
Общество, 22.07.2022
Теперь за нарушение можно лишиться не только прав, но и автомобиля
В Бурятию не дали ввезти котят, ежа и яйца змеи
В Бурятию не дали ввезти котят, ежа и яйца змеи
Общество, 22.07.2022
Животные вернулись обратно в Монголию
В Бурятии артисты балета устроили фотосессию на свалке
В Бурятии артисты балета устроили фотосессию на свалке
Общество, 22.07.2022
Фотосессию посвятили проблеме мусора на Байкале
Ещё одного медведя заметили жители Кабанского района Бурятии
Ещё одного медведя заметили жители Кабанского района Бурятии
Общество, 22.07.2022
На этот раз косолапый бродил в Большой Речке
В Иркутской области коровам на рога надевают детские смарт-часы
В Иркутской области коровам на рога надевают детские смарт-часы
Общество, 22.07.2022
Таким способом владельцы могут контролировать коров при выпасе
Детей и молодёжь Бурятии объединят в единую организацию
Детей и молодёжь Бурятии объединят в единую организацию
Общество, 22.07.2022
Название и структуру утвердят в декабре этого года

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^