В Бурятии возможен град

В Улан-Удэ временами дождь
По данным Бурятского гидрометцентра, 23 июля по республике облачно, дожди, грозы, днём по северной половине местами сильные дожди, возможен град. Ветер восточный, днём с переходом на западный 5-10, в отдельных районах 15-18 м/с. Температура днём +18,+23, местами +25,+30.
В Улан-Удэ временами дождь. Ветер восточный, днём с переходом на западный 6-11 м/с. Температура днём +21,+23.
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