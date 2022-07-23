В Бурятии осуществляется патронаж семей погибших военнослужащих

Для получения помощи можно обратиться в отделения социальной защиты



В Бурятии для оказания содействия в разрешении жизненных вопросов семей военнослужащих (добровольцев), погибших в спецоперации на Украине, осуществляется их патронатное сопровождение. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.



Так, установлена коммуникация с районными военными комиссариатами, проводится разъяснительная работа по мерам соцподдержки (выплаты семьям с детьми, предоставление помощи на основе соцконтракта и другого, социальное обслуживание), а также получение дошкольного образования и профессионального образования, летний отдых детей, психологическое сопровождение, решение бытовых вопросов и т.д.



Для получения помощи жителям можно обратиться в отделения социальной защиты населения по месту жительства.



Контактная информация подразделений по патронатному сопровождению семей военнослужащих



1. Управление социальной защиты населения по Улан-Удэ (бульвар Карла Маркса, 14), Акинфиева Наталья Васильевна, Зандраева Аюна Сагжабовна, 8(3012) 41-50-71, 8(3012) 21-13-94;

2. ОСЗН по Иволгинскому району (с.Иволгинск, ул.Ленина, 62), Астраханцева Нина Владимировна, Степанова Галина Григорьевна, 8(30140) 41-136, 8-902-45-200-32, 8-902-45-200-34;

3. ОСЗН по Баргузинскому району (с. Баргузин, ул. Братьев Козулиных, д.66), Шергина Алёна Юрьевна, 8(30131) 43-2-25, 8-902-45-200-15;

4. ОСЗН по Баунтовскому району (с. Багдарин, ул. Ленина, 22), Борисова Алевтина Николаевна, 8(30153) 41-4-59, 8-902-536-18-18;

5. ОСЗН по Бичурскому району (с. Бичура, ул. Советская, 43), Селифонтова Наталья Олеговна, 8(30133) 42-6-97, 8-902-45-200-17;

6. ОСЗН по Кабанскому району (с. Кабанск, ул. Ленина, 37), Слепнева Алена Ивановна, 8(30138) 43-1-60, 8-902-45-200-35;

7. ОСЗН по Джидинскому району (с. Петропавловка, ул. Свердлова, 41), Хандажапова Татьяна Викторовна, 8(30134) 41-2-00, 8-902-45-200-21;

8. ОСЗН по Еравнинскому району (с. Сосново-Озёрское, ул. Первомайская, 13), Ширапова Лайжит Владимировна, 8(30135) 21-4-82, 8-902-45-200-25;

9. ОСЗН по Заиграевскому району (с. Заиграево, ул. Рабочая, 3), Гомзякова Наталья Леонидовна, 8(30136) 41-2-20, 8-902-45-200-26;

10. ОСЗН по Закаменскому району (г. Закаменск, ул. Ленина, 23), Дымбрылова Вилора Николаевна, Гонгорова Эржена Львовна, 8(30137) 45-4-64, 8-902-45-200-30, 8(30137) 44-5-02;

11. ОСЗН по Кяхтинскому району (г. Кяхта, ул. Пролетарская, 22), Тимофеева Людмила Григорьевна, 8(30142) 91-4-32, 8-902-452-00-44;

12. ОСЗН по Кижингинскому району (с. Кижинга, ул. Калинина, 2), Балданова Зинаида Гэрэлтуевна, 8(30141) 32-2-96, 8-902-45-200-39;

13. ОСЗН по Курумканскому району (с. Курумкан, ул. Балдакова, 45), Дондупова Ия Олеговна; 8(30149) 41-6-53, 8-902-45-200-46;

14. ОСЗН по Мухоршибирскому району (с. Мухоршибирь, ул. Доржиева, 21), Плотникова Надежда Георгиевна, 8(30143) 22-0-78, 8-902-45-200-48, 8(30143) 21-0-74;

15. ОСЗН по Окинскому району (с. Орлик, ул. Комсомольская, 61а), Сыренова Дарья Алексеевна, 8(30150) 51-1-71;

16. ОСЗН по Прибайкальскому району (с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 1), Бородина Наталья Петровна, 8(30144) 51-4-56, 8-902-45-200-52;

17. Северный ОСЗН (г. Северобайкальск, пр. Ленинградский, 7), Пьянников Максим Сергеевич, 8(30130) 2-15-63, 8-902-45-200-54;

18. ОСЗН по Селенгинскому району (г. Гусиноозёрск, ул. Ленина, 7), Захарова Светлана Георгиевна, 8(30145) 41-4-29, 8-902-45-200-59;

19. ОСЗН по Тункинскому району (с. Кырен, ул. Советская, 3), Жамбалова Аюна Баировна, 8(30163) 41-2-24, 8-902-45-200-64;

20. ОСЗН по Хоринскому району (с. Хоринск, ул. Первомайская, 41), Бабуева Рыгзема Цыренжаповна, 8(30148) 23-0-73, 8-902-45-200-69;

21. ОСЗН по Тарбагатайскому району (с. Тарбагатай, ул. Ленина, 2/2), Бузина Татьяна Алексеевна 8(30146)56-0-99, 8-902-45-200-66.

