Первое мероприятие жители и гости города увидят уже завтра
23 июля в городском парке Северобайкальска состоится опен-эйр «РокОт Байкала» (18+). В программе участвуют коллективы «Оникс», «Полигон», «Параллель» из Таксимо, «Мутабор», «Артрозис», «Литейный цех», «Нистроит», «Переучёт» и «Правый берег» (Жигалово). Начало мероприятия в 17:00.
Также в Северобайкальске 27 июля пройдёт концерт «Мы вместе» (6+), посвящённый юбилею БАМа. В городском парке выступят театр «Байкал», Мэдэгма Доржиева, Билигма Ринчинова, Баттувшин Балданцэрэн, Георгий Бородин и Виктор Бандо. Об этом сообщает администрация Северобайкальска.
В парке Северобайкальска пройдут концерт и опен-эйр
Общество, Фото:
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