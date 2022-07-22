В парке Северобайкальска пройдут концерт и опен-эйр

Первое мероприятие жители и гости города увидят уже завтра



23 июля в городском парке Северобайкальска состоится опен-эйр «РокОт Байкала» (18+). В программе участвуют коллективы «Оникс», «Полигон», «Параллель» из Таксимо, «Мутабор», «Артрозис», «Литейный цех», «Нистроит», «Переучёт» и «Правый берег» (Жигалово). Начало мероприятия в 17:00.



Также в Северобайкальске 27 июля пройдёт концерт «Мы вместе» (6+), посвящённый юбилею БАМа. В городском парке выступят театр «Байкал», Мэдэгма Доржиева, Билигма Ринчинова, Баттувшин Балданцэрэн, Георгий Бородин и Виктор Бандо. Об этом сообщает администрация Северобайкальска.

