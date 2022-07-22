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В Бурятии счастливо окончилась история потерявшейся в нацпарке хаски

В Бурятии счастливо окончилась история потерявшейся в нацпарке хаски
Общество, 
Собаку искали неделю

Бурятский фотограф и блогер Елены Шумилкина рассказала трогательную историю про возвращение потерявшейся собаки породы хаски по кличке Эльза.

Любимица хозяйки потерялась в Тункинском нацпарке. По словам Елены, Эльзу искали ежедневно, преодолевая сложные маршруты.

- Хозяйка искала её каждый день. Преодолевала каждый день маршрут куда серьёзнее, чем был у меня (как вы помните‚ я очень устала, так устала, что не готова была бы повторить этот маршрут в ближайшие две недели), - написала Елена.

Хозяйка собаки не теряла надежду и продолжала поиски, несмотря на то, что ей давали неутешительные прогнозы. Люди говорили, что пропавшую собаку, вероятно, уже растерзали дикие животные. Однако девушка не теряла надежду до последнего.

Больше всего хозяйка опасалась того, что Эльзу могли посадить на цепь, чего свободолюбивая хаски не выдержала бы. 

Но эта история оказалась со счастливым концом.

- Спустя неделю поиска Эльзу нашли мужчины, поехавшие на деляны‚ сильно далеко от Аршана. Стоит ли рассказывать о том, какой счастливой была хозяйка в тот момент‚ когда ей привезли Эльзу? – заключила Елена.

На опубликованной фотографии хаски выглядит хорошо, она даже не сильно похудела.



собаки

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