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В Агинском округе началась регистрация участников «Алтарганы»

В Агинском округе началась регистрация участников «Алтарганы»
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа
В посёлке стартовали первые мероприятия фестиваля

22 июля в визитно-информационном центре «Три коня», что при въезде в посёлок Агинское, началась регистрация участников и гостей XIV международного бурятского фестиваля «Алтаргана». Помимо представителей Забайкальского края, Бурятии, Иркутской области, Монголии и Китая, ожидается приезд гостей из Якутии, Приморского края, Сахалинской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, городов Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Алма-Ата, Бишкек, Калининград – всего около 5 тысяч человек.

В 17:00 в центре спортивной подготовки в Агинском Бурятском округе состоялось открытие выставки бурятских сундуков «Ханза», где представлены около 50 раритетных, авторских, резных сундуков, с росписью и интересными историями.

В выставочном зале театра «ДалиТэ» в 18:00 откроется выставка работ художника, монументалиста, члена Московского союза художников Бато Дугаржапова и скульптора, руководителя скульптурной мастерской «Лотос» Болота Цыжипова.

А в спортивном комплексе «Бүргэд» с 20:00 начнётся концерт звёзд бурятской эстрады, сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.

Напомним, основные мероприятия фестиваля «Алтаргана» пройдут 23 и 24 июля. Программа включает в себя проведение 15 творческих конкурсов и 6 спортивных состязаний, будут организованы 16 мероприятий деловой части, более 20 выставок и 17 концертных и других фестивальных точек притяжения.

Медали, кубки для лауреатов фестиваля изготовлены в творческой мастерской скульптора, ювелира, оружейника, лауреата фестиваля «Алтаргана» 2012 года Жигжита Баясхаланова в городе Санкт-Петербурге. Абсолютные победители спортивных состязаний получат приз – автомобиль.

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Агинский Бурятский округ Алтаргана фестиваль национальная культура

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