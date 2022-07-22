В Бурятии состоящие на учёте подростки сплавились по Селенге

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Ребята преодолели путь от «Спящего льва» до Вознесеновки



В Бурятии несовершеннолетние, состоящие на учёте, сплавились по реке Селенге от горы «Спящий лев» до села Вознесеновка Тарбагатайского района.



- Подросткам показали, как собирается и спускается на воду лодка, их познакомили с основами управления судном и провели инструктаж о правилах поведения на воде, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



Сплав устроили в рамках проекта «Старший брат» специалисты комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, администрации Тарбагатайского района и центра молодёжного туризма «Байкал». Также в мероприятии участвовали сотрудники филиала по Тарбагатайскому району уголовно-исполнительной инспекции.



