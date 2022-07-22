Ребята преодолели путь от «Спящего льва» до Вознесеновки
В Бурятии несовершеннолетние, состоящие на учёте, сплавились по реке Селенге от горы «Спящий лев» до села Вознесеновка Тарбагатайского района.
- Подросткам показали, как собирается и спускается на воду лодка, их познакомили с основами управления судном и провели инструктаж о правилах поведения на воде, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Сплав устроили в рамках проекта «Старший брат» специалисты комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, администрации Тарбагатайского района и центра молодёжного туризма «Байкал». Также в мероприятии участвовали сотрудники филиала по Тарбагатайскому району уголовно-исполнительной инспекции.
В Бурятии состоящие на учёте подростки сплавились по Селенге
Общество, Фото:
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