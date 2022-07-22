22 июля

21 июля

Популярное

В Бурятии состоящие на учёте подростки сплавились по Селенге

В Бурятии состоящие на учёте подростки сплавились по Селенге
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Ребята преодолели путь от «Спящего льва» до Вознесеновки

В Бурятии несовершеннолетние, состоящие на учёте, сплавились по реке Селенге от горы «Спящий лев» до села Вознесеновка Тарбагатайского района.

- Подросткам показали, как собирается и спускается на воду лодка, их познакомили с основами управления судном и провели инструктаж о правилах поведения на воде, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

Сплав устроили в рамках проекта «Старший брат» специалисты комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, администрации Тарбагатайского района и центра молодёжного туризма «Байкал». Также в мероприятии участвовали сотрудники филиала по Тарбагатайскому району уголовно-исполнительной инспекции.

сплав

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии состоящие на учёте подростки сплавились по Селенге
В Бурятии состоящие на учёте подростки сплавились по Селенге
Общество, 22.07.2022
Ребята преодолели путь от «Спящего льва» до Вознесеновки
Синоптики зафиксировали в Бурятии дефицит осадков
Синоптики зафиксировали в Бурятии дефицит осадков
Общество, 22.07.2022
Регионы с большим дефицитом осадков назвали в Гидрометцентре
Водителей Бурятии предупредили об ужесточении наказания за пьяную езду
Водителей Бурятии предупредили об ужесточении наказания за пьяную езду
Общество, 22.07.2022
Теперь за нарушение можно лишиться не только прав, но и автомобиля
В Бурятию не дали ввезти котят, ежа и яйца змеи
В Бурятию не дали ввезти котят, ежа и яйца змеи
Общество, 22.07.2022
Животные вернулись обратно в Монголию
В Улан-Удэ выявляют настоящих «диванных воинов»
В Улан-Удэ выявляют настоящих «диванных воинов»
Общество, 22.07.2022
Несколько человек второй день сидят на диване, чтобы получить его в подарок
В Бурятии артисты балета устроили фотосессию на свалке
В Бурятии артисты балета устроили фотосессию на свалке
Общество, 22.07.2022
Фотосессию посвятили проблеме мусора на Байкале
Ещё одного медведя заметили жители Кабанского района Бурятии
Ещё одного медведя заметили жители Кабанского района Бурятии
Общество, 22.07.2022
На этот раз косолапый бродил в Большой Речке
В Иркутской области коровам на рога надевают детские смарт-часы
В Иркутской области коровам на рога надевают детские смарт-часы
Общество, 22.07.2022
Таким способом владельцы могут контролировать коров при выпасе
Детей и молодёжь Бурятии объединят в единую организацию
Детей и молодёжь Бурятии объединят в единую организацию
Общество, 22.07.2022
Название и структуру утвердят в декабре этого года
Бурятский режиссёр столкнулся с русофобией в Турции
Бурятский режиссёр столкнулся с русофобией в Турции
Общество, 22.07.2022
На конфликт с Артёмом Бурловым пошли англичане
Самолёты на Ольхон будут летать из Улан-Удэ дважды в день
Самолёты на Ольхон будут летать из Улан-Удэ дважды в день
Общество, 22.07.2022
Рейс пользуется огромной популярностью
В Улан-Удэ дорогу для проезда маршруток покрыли использованным асфальтом
В Улан-Удэ дорогу для проезда маршруток покрыли использованным асфальтом
Общество, 22.07.2022
Раньше маршрутчики сюда отказывались заезжать из-за «убитой» дороги
Жители Бурятии недовольны качеством школьного питания
Жители Бурятии недовольны качеством школьного питания
Общество, 22.07.2022
Жители жалуются на грязные столовые и невкусные блюда
В Бурятии впервые за пять месяцев COVID-19 пошёл в гору
В Бурятии впервые за пять месяцев COVID-19 пошёл в гору
Общество, 22.07.2022
Впервые за три недели зафиксирован летальный исход среди больных ковидом
Герой России Балдан Цыдыпов: «Я вас не подведу, всё будет хорошо»
Герой России Балдан Цыдыпов: «Я вас не подведу, всё будет хорошо»
Общество, 22.07.2022
Балдана Цыдыпова торжественно встретили на агинской земле 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^