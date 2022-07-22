Регионы с большим дефицитом осадков назвали в Гидрометцентре
Дефицит осадков в мае-июле зафиксирован во Владимирской и Ростовской областях, Бурятии, Кабардино-Балкарии, Чечне и на Камчатке. Недостаток осадков приводит к засушливости почвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
- В Бурятии осадков не хватает: в мае и июне выпало 79% [от нормы], а за две декады июля - 45%. Камчатка тоже с этим столкнулась. Там за май и июнь выпало 67%, а в июле - 20%, - рассказал Вильфанд.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее синоптики Бурятии прогнозировали жаркий август. А в ближайшие дни в республике ожидается дождливая погода.
Синоптики зафиксировали в Бурятии дефицит осадков
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