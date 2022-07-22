Водителей Бурятии предупредили об ужесточении наказания за пьяную езду

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Теперь за нарушение можно лишиться не только прав, но и автомобиля



Госавтоинспекция Бурятии сообщает, что с 25 июля 2022 года вступают в силу изменения и дополнения в статью 12.7 Кодекса об административных правонарушениях и статьи 264 и 104 Уголовного кодекса.



Так, ужесточено наказание за управление транспортом водителям, уже лишённым соответствующего права. Теперь водителям – злостным нарушителям ПДД – за повторные нарушения грозит уголовная ответственность и конфискация транспортного средства.



С начала года сотрудники ГИБДД в Бурятии задержали свыше 980 автомобилистов, которые ранее были лишены прав управления, однако вновь сели за руль.



Теперь статья 12.7 КоАП РФ дополнена частью 4 – повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 указанной статьи (Управление транспортным средством водителем, лишённым права управления транспортными средствами), если такое действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния. Санкция статьи - административный штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей либо обязательные работы на срок от 150 до 200 часов.



УК РФ дополнен статьёй 264.3 – управление транспортным средством лицом, лишённым права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость. Санкция статьи – штраф от 150 до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок от 360 до 480 часов, принудительные работы на срок от 1 до 2 лет, лишение свободы на срок от 1 до 2 лет.



Часть 1 статьи 104.1 УК РФ (Конфискация имущества) дополнена пунктом «д», который предусматривает конфискацию транспортного средства, принадлежащего обвиняемому и использованного им при совершении преступлений, предусмотренных статьями 264.1 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость), 264.2 (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишённым права управления транспортными средствами) или 264.3 УК РФ.

