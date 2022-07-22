Ученица из Усть-Илимска принимает участие в экспедиции по Северному Ледовитому океану
В Мурманске 70 победителей второго сезона всероссийского конкурса «Большая перемена» отправились в экспедицию «Ледокол открытий». Иркутскую область в десятидневной просветительской экспедиции представляет ученица средней общеобразовательной школы № 11 Усть-Илимска Елизавета К.
Возможность принять участие в путешествии школьница получила, пройдя дистанционные этапы конкурса и очные полуфиналы, осенью прошлого года в международном детском центре «Артек». Елизавета, в составе команды «Авторов перемен», доказала своё умение работать в группе, набрала высокие баллы в личном рейтинге.
Участники экспедиции на ледоколе через Баренцево море выйдут в Северный Ледовитый океан. Затем курс будет взят на острова Земли Франца Иосифа.
По информации министерства образования, в научном путешествии школьники познакомятся с исследователями Арктики и экипажем атомного ледокола, узнают историю освоения Северного полюса, увидят природу его морей, смогут погрузиться в изучение флоры и фауны.
Также у Елизаветы есть особая миссия – водрузить флаг Иркутской области на Северном полюсе, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства региона.
Школьница водрузит флаг Иркутской области на Северном полюсе
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