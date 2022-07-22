В Бурятию не дали ввезти котят, ежа и яйца змеи









20 июля через пункт пропуска МАПП Кяхта гражданин Монголии пытался провезти в Россию одного ежа, четырёх котят и 16 яиц, по словам владельца, это яйца змеи. Однако ветеринарных сопроводительных документов на живой груз у него было.- Ввоз данной подконтрольной продукции запрещён, животные возвращены на территорию Монголии, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.На мужчину возбуждено административное дела по статье «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил».