В Туве разыграют борцовский кубок «Центр Азии»

В Кызыле проведут всероссийские соревнования по вольной борьбе
23 и 24 июля в столице Тувы пройдут всероссийские соревнования по вольной борьбе «Центр Азии» среди борцов 2004 года рождения и старше. Участникам, занявшим первые места в весовых категориях от 57 до 125 кг, присуждается звание «Мастер спорта России». Торжественное открытие соревнований состоится завтра, 23 июля, в 12:00 часов, в спортивной школе «Субедей».
Спортсмены из разных регионов России сегодня прибыли в Кызыл. Завтра состоятся предварительные встречи в весовых категориях 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125 кг.
Всероссийские соревнования «Центр Азии» по вольной борьбе в Кызыле проводятся в течение 42 лет, с 1978 года. За годы проведения в турнире участвовали такие именитые борцы, как Иван Ярыгин – двукратный Олимпийский чемпион, Сергей Карамчаков – серебряный призёр Олимпийских игр, братья Брайко и братья Вахтели, Роман Дмитриев – чемпион Олимпийских игр, а также другие известные спортсмены со всего Советского Союза, сообщает официальный портал Республики Тыва.
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