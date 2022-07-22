Она пообещала поддержать проекты Сангхи России
21 июля глава буддистов России XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев принял в своей резиденции в Иволгинском дацане Бурятии заместителя председателя правительства Российской Федерации Викторию Абрамченко.
Вице-премьер прибыла в республику с рабочим визитом. Обязательным пунктом была поездка в Иволгинский дацан для встречи с главой буддистов России.
Ознакомительную экскурсию для гостей провёл Жаргал багша Дугданов, проректор буддийского университета «Даши Чойнхорлин» имени Дамбы Даржи Заяева. Первым делом делегация направилась во дворец XII Пандито Хамбо-ламы Даши Доржи Этигэлова. Затем гости направились в резиденцию Хамбо-лам, где Дамба Аюшеев рассказал Виктории Абрамченко об реализуемых проектах Буддийской традиционной Сангхой России. Среди них: проект «Социальная отара», проект по переработке всех видов овечьей шерсти, проект по производству биогаза, социальный проект «Буряад Ухэр» по распространению и возвращению бурятской породы коров, проект по переработке шкур животных, а также о других намеченных проектах.
Заместитель председателя поддержала Хамбо-ламу в начинаниях. Со своей стороны и стороны правительства РФ она пообещала поддержать проекты Сангхи России.
Виктории Абрамченко подарили войлок, произведённый в новом цехе, и статуэтку Тигра, символа этого года, выполненную в литейной мастерской «Эрхим дархан» Иволгинского дацана, а также книги.
- Встреча прошла в доброй и дружественной обстановке, - сообщает пресс-служба Сангхи.
Вице-премьер России встретилась с Хамбо-ламой
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