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Вице-премьер России встретилась с Хамбо-ламой

Вице-премьер России встретилась с Хамбо-ламой
Общество,  Фото:пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России
Она пообещала поддержать проекты Сангхи России

21 июля глава буддистов России XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев принял в своей резиденции в Иволгинском дацане Бурятии заместителя председателя правительства Российской Федерации Викторию Абрамченко.

Вице-премьер прибыла в республику с рабочим визитом. Обязательным пунктом была поездка в Иволгинский дацан для встречи с главой буддистов России.

Ознакомительную экскурсию для гостей провёл Жаргал багша Дугданов, проректор буддийского университета «Даши Чойнхорлин» имени Дамбы Даржи Заяева. Первым делом делегация направилась во дворец XII Пандито Хамбо-ламы Даши Доржи Этигэлова. Затем гости направились в резиденцию Хамбо-лам, где Дамба Аюшеев рассказал Виктории Абрамченко об реализуемых проектах Буддийской традиционной Сангхой России. Среди них: проект «Социальная отара», проект по переработке всех видов овечьей шерсти, проект по производству биогаза, социальный проект «Буряад Ухэр» по распространению и возвращению бурятской породы коров, проект по переработке шкур животных, а также о других намеченных проектах.

Заместитель председателя поддержала Хамбо-ламу в начинаниях. Со своей стороны и стороны правительства РФ она пообещала поддержать проекты Сангхи России.

Виктории Абрамченко подарили войлок, произведённый в новом цехе, и статуэтку Тигра, символа этого года, выполненную в литейной мастерской «Эрхим дархан» Иволгинского дацана, а также книги.

- Встреча прошла в доброй и дружественной обстановке, - сообщает пресс-служба Сангхи.
буддизм дацан Бурятия Сангха правительство России проект Хамбо лама

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