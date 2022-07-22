22 июля

21 июля

Популярное

В Иркутской области коровам на рога надевают детские смарт-часы

В Иркутской области коровам на рога надевают детские смарт-часы
Общество,  Фото:администрация Вихоревского городского поселения
Таким способом владельцы могут контролировать коров при выпасе

19 июля в городе Вихоревка Братского района Иркутской области состоялось собрание с ответственными владельцами крупного рогатого скота. В ходе собрания выяснилось, что многие владельцы коров, чтобы проверять местонахождение и перемещение своих кормилиц, крепят на рога детские часы с GPS-навигатором. Так хозяева знают, где корова будет вечером после выпаса, и не вышла ли она в черту города.

Только в июле одному владельцу за безответственное отношение к своему скоты наложили административный штраф в размере 15 тысяч рублей. «Стоит задуматься, может, чтобы не платить штраф и обезопасить свое животное, лучше перенять опыт и приобрести умные устройства и со смартфона отлеживать свою кормилицу?» - отмечают в администрации Вихоревского городского поселения.

На территории Вихоревски действуют правила содержания сельскохозяйственных животных и птиц, утверждённые решением местной Думы в 2007 году.

Выпас в черте города коров, согласно статье 2 закона Иркутской области «Об отдельных вопросах регулирования административной ответственности в области благоустройства территорий муниципальных образований», является нарушением и влечет наложение штрафа на граждан в размере от 1000 до 5000 рублей.
коровы домашние животные

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области коровам на рога надевают детские смарт-часы
В Иркутской области коровам на рога надевают детские смарт-часы
Общество, 22.07.2022
Таким способом владельцы могут контролировать коров при выпасе
Детей и молодёжь Бурятии объединят в единую организацию
Детей и молодёжь Бурятии объединят в единую организацию
Общество, 22.07.2022
Название и структуру утвердят в декабре этого года
Бурятский режиссёр столкнулся с русофобией в Турции
Бурятский режиссёр столкнулся с русофобией в Турции
Общество, 22.07.2022
На конфликт с Артёмом Бурловым пошли англичане
Самолёты на Ольхон будут летать из Улан-Удэ дважды в день
Самолёты на Ольхон будут летать из Улан-Удэ дважды в день
Общество, 22.07.2022
Рейс пользуется огромной популярностью
В Улан-Удэ дорогу для проезда маршруток покрыли использованным асфальтом
В Улан-Удэ дорогу для проезда маршруток покрыли использованным асфальтом
Общество, 22.07.2022
Раньше маршрутчики сюда отказывались заезжать из-за «убитой» дороги
Жители Бурятии недовольны качеством школьного питания
Жители Бурятии недовольны качеством школьного питания
Общество, 22.07.2022
Жители жалуются на грязные столовые и невкусные блюда
В Бурятии впервые за пять месяцев COVID-19 пошёл в гору
В Бурятии впервые за пять месяцев COVID-19 пошёл в гору
Общество, 22.07.2022
Впервые за три недели зафиксирован летальный исход среди больных ковидом
Герой России Балдан Цыдыпов: «Я вас не подведу, всё будет хорошо»
Герой России Балдан Цыдыпов: «Я вас не подведу, всё будет хорошо»
Общество, 22.07.2022
Балдана Цыдыпова торжественно встретили на агинской земле 
В Бурятии пробегут международный марафон «Чистый Байкал»
В Бурятии пробегут международный марафон «Чистый Байкал»
Общество, 22.07.2022
В рамках марафона будет организована акция по уборке побережья озера
В Иркутской области проведут международный белорусский фестиваль
В Иркутской области проведут международный белорусский фестиваль
Общество, 22.07.2022
Мероприятие призвано сохранить традиционную обрядовую культуру народов региона
Футболистки Улан-Удэ и Иркутска примут участие в «1 лиге»
Футболистки Улан-Удэ и Иркутска примут участие в «1 лиге»
Общество, 21.07.2022
Начинаются отборочные игры в зоне «Сибирь» всероссийских спортивных соревнований
По Байкалу проплывут «Путь Чингисхана»
По Байкалу проплывут «Путь Чингисхана»
Общество, 21.07.2022
В Иркутской области проведут фестиваль плавания на открытой воде
В Бурятии выберут лучшие семейские подворья и центры культуры
В Бурятии выберут лучшие семейские подворья и центры культуры
Общество, 21.07.2022
Стартовал отборочный этап смотра-конкурса «Хранители отчих традиций»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^