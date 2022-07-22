В Иркутской области коровам на рога надевают детские смарт-часы

Общество, Фото: администрация Вихоревского городского поселения

Таким способом владельцы могут контролировать коров при выпасе



19 июля в городе Вихоревка Братского района Иркутской области состоялось собрание с ответственными владельцами крупного рогатого скота. В ходе собрания выяснилось, что многие владельцы коров, чтобы проверять местонахождение и перемещение своих кормилиц, крепят на рога детские часы с GPS-навигатором. Так хозяева знают, где корова будет вечером после выпаса, и не вышла ли она в черту города.



Только в июле одному владельцу за безответственное отношение к своему скоты наложили административный штраф в размере 15 тысяч рублей. «Стоит задуматься, может, чтобы не платить штраф и обезопасить свое животное, лучше перенять опыт и приобрести умные устройства и со смартфона отлеживать свою кормилицу?» - отмечают в администрации Вихоревского городского поселения.



На территории Вихоревски действуют правила содержания сельскохозяйственных животных и птиц, утверждённые решением местной Думы в 2007 году.



Выпас в черте города коров, согласно статье 2 закона Иркутской области «Об отдельных вопросах регулирования административной ответственности в области благоустройства территорий муниципальных образований», является нарушением и влечет наложение штрафа на граждан в размере от 1000 до 5000 рублей.

