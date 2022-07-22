Бурятский режиссёр столкнулся с русофобией в Турции

На конфликт с Артёмом Бурловым пошли англичане



Бурятский режиссёр (фильмы «На Байкал», «Байкальские каникулы», «По совести», «Улан-Удэ, я люблю тебя» и др.), продюсер Артём Бурлов рассказал о неприятном инциденте, который произошёл с ним в турецком отеле. Когда Артём загорал на лежаке, зарубежные туристы устроили с ним словесную перепалку лишь из-за того, что он россиянин.



Конфликт спровоцировали туристы из Англии.



- Друзья! Столкнулся я и с отменой русской культуры. Рядом со мной сейчас находятся два англичанина, которые очень сильно критиковали и ругали меня, когда узнали, что я из России, - рассказал в своём телеграм-канале Артём Бурлов.



Однако иностранным туристам не удалось сломить его «бурятский дух», добавил Бурлов. По его словам, после недолгой агрессивной беседы у англичан отпало дальнейшее желание спорить с ним.



- Они что-то пытались мне сказать, но не смогли сказать. Потому что я им смог ответить! - пояснил Бурлов. – В такой ситуации термин «боевые буряты» послужил на пользу, как бы прискорбно это не звучало.



Русофобские настроения значительно усилились в Европе после начала спецоперации России на Украине. В июле посол РФ в Лондоне Андрей Келин рассказал в эфире телеканала «Россия-24», что в ряде клиник Великобритании перестали принимать россиян. Также посол сообщил, что в Британии проводят беседы с российскими врачами и артистами. От них требуют отказаться от поддержки РФ.



Андрей Келин назвал все происходящее дискриминацией. «Идёт чистая дискриминация по национальному признаку, что противоречит конвенции о расовой дискриминации», — сказал он.



Американское издание Politico писало о массовой дискриминации российских студентов в Европе по политическим мотивам. Многие студенты вынуждены покидать европейские вузы и возвращаться домой.



«Немногие знают, что я русский, обычно я не говорю людям о своей национальности», —рассказал изданию 20-летний студент из Москвы в Эксетерском университете в Великобритании, попросивший об анонимности. «Если я скажу что-то плохое о России, у меня будут проблемы там. Если я скажу что-то хорошее о России, у меня будут проблемы здесь», — добавил студент.



20-летняя студентка из Сибири, обучающаяся в Университете Адама Мицкевича в Познани на западе Польши, которая также пожелала остаться неназванной, сказала, что была «очень шокирована», услышав, как профессор сказал своим студентам, что русофобия - это «наиболее подходящая сейчас реакция».



За время специальной военной операции во многих западных странах стали интенсивно также отвергать российскую культуру.



