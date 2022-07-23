Соревнования пройдут 26 июля в Улан-Удэ
26 июля в Бурятии состоится первый турнир по баскетболу 3х3. В соревнованиях примут участие юноши и девушки 2004 года рождения и младше.
Турнир проведут в Улан-Удэ, на уличной площадке БРПК. Начало соревнований в 11:00.
Команды должны подтвердить своё участие до 25 июля. Заявки подаются на электронную почту: [email protected] Об этом сообщает федерация баскетбола РБ.
Возрастное ограничение 0+
В Бурятии проведут турнир по баскетболу 3х3
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