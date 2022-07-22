В Улан-Удэ дорогу для проезда маршруток покрыли использованным асфальтом

Раньше маршрутчики сюда отказывались заезжать из-за «убитой» дороги
В Улан-Удэ жители улиц Гостеприимная и Военная-8 долгое время страдали от грунтовой дороги. Во время дождей улицы размывало, а дорога становилась непроходимой. Также сюда из-за отсутствия твёрдого покрытия отказывались заезжать маршрутчики.
Недавно благодаря программе «Народный бюджет» (где жители сами голосуют, на какие объекта благоустройства нужно выделить деньги) дорогу наконец привели в порядок. Её покрыли фрезерованным (вторичным) асфальтом. Работы были закончены в июне, а на работы ушёл один миллион рублей.
Общая длина фрезерованной дороги составила 690 метров.
- Примыкающие части мы заделали настоящим асфальтом. В комплексе эти меры позволили нам решить проблемы с выносом песка во время ливней и обеспечили жителям района качественной дорогой, - пояснил председатель проектно-аналитического комитета администрации Улан-Удэ Вадим Имидеев.
Также Имидеев заявил, что при должной эксплуатации вторично использованный асфальт практически не будет отличаться от нового.
- Благодаря решению города использовать вторичный материальный ресурс мы имеем дороги. Они приобретают усовершенствованное покрытие. При технологии горячей обработки асфальта с добавлением нового битума асфальт, практически не будет отличаться от нового. Это будет обеспечивать огромную экономию бюджета и решает глобальную экологическую проблему в захоронении отходов, - сказал Вадим Имидеев.
Городской депутат по этому округу Беликто Цыбиков отметил, что дороги – это самая большая проблема в микрорайоне.
- В этом году мы попробовали использовать фрезерат, и теперь сравните с тем, что было и что сейчас. Это, конечно, не асфальтовое покрытие, но на данный момент хоть какое-то решение. Надеюсь, что в дальнейшем к нам будет более пристальное внимание, - сказал Беликто Цыбиков.
А самое главное, подчеркнул он, что в микрорайон теперь будет ходить общественный транспорт.
- Дорога с твёрдым покрытием даёт нам возможность завести сюда маршрут. Раньше к нам не заезжали, потому что нужна дорога с твёрдым покрытием. Работа в этом направлении идёт, сделали небольшую разворотную площадку и остановочный пункт, - добавил Цыбиков.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2020 году в муниципальных контрактах для подрядчиков, которые занимаются строительством дорог Улан-Удэ, была внесена обязанность сдать асфальтовый лом комбинату по благоустройству. Вторичный асфальтом власти города решили пускать на неблагоустроенные дороги.
С 2021 года фрезератом начали покрывать часть дворовых и просёлочных дорог в столице Бурятии. Жители города оценили нововведение и стали присылать заявки.
- Мы ещё покроем с помощью комбината по благоустройству самые потребные участки. Понятно, что это не самое лучшее покрытие, что оно будет на два-три года, но, тем не менее, жителям это доставит определённое удобство. И это очень замечательно, - отмечал глава Октябрьского района Андрей Муравьёв.
В Улан-Удэ дорогу для проезда маршруток покрыли использованным асфальтом
Общество, Фото:
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