Жители Бурятии недовольны качеством школьного питания













Региональное отделение Народного фронта в Бурятии обратилось в минобрнауки республики с просьбой принять меры по фактам организации питания в ряде школ. Свои жалобы озвучили жители Бурятии в ходе федерального мониторинга, который прошёл в июне, сообщили в пресс-службе ОНФ.Федеральный опрос по питанию в детских садах и школах регионов затронул более 60 тысяч респондентов.В Бурятии наиболее активно высказались жители Селенгинского района и Улан-Удэ. Практически все участники опроса обратили внимание на некачественные продукты, невкусные блюда, холодную еду и плохую организацию питания. Были замечания и к столовым - отмечались грязные столовые приборы, несоблюдение санитарных норм персоналом, некачественное обслуживание. Так, по Гусиноозёрску были отмечены школы №3,4,5, гимназия №2, в Улан-Удэ - школа №46, гимназия №14, столовая во втором корпусе в детском саду №51. Активно поступали жалобы на столовую в школе села Селендума.- С учётом подготовки школ к новому учебному году мы попросили минобрнауки Бурятии принять меры по указанным учреждениям. В связи с актуальностью темы мы запросили информацию о принимаемых мерах в отношении формирования единого стандарта питания школьников и воспитанников детских садов, с учётом региональной специфики, усиления требований к поставщикам и организации процесса питания, в том числе с учётом технического обновления - ремонт, строительство и реконструкция столовых, обеспечение мебелью, посудой и оборудованием. Хочется отметить, что очень важно участие в контроле за школьным питанием родителей, в том числе родительских советов по контролю за школьным питанием. Причём результаты таких проверок должны быть публичными – размещаться на сайтах школ, заслушиваться на родительских собраниях и педсоветах, - прокомментировала член регионального штаба Народного фронта в Бурятии Любовь Кондратьева.