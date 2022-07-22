22 июля

21 июля

Популярное

Жители Бурятии недовольны качеством школьного питания

Жители Бурятии недовольны качеством школьного питания
Общество,  Фото:ОНФ в Бурятии
Жители жалуются на грязные столовые и невкусные блюда

Региональное отделение Народного фронта в Бурятии обратилось в минобрнауки республики с просьбой принять меры по фактам организации питания в ряде школ. Свои жалобы озвучили жители Бурятии в ходе федерального мониторинга, который прошёл в июне, сообщили в пресс-службе ОНФ.

Федеральный опрос по питанию в детских садах и школах регионов затронул более 60 тысяч респондентов.


В Бурятии наиболее активно высказались жители Селенгинского района и Улан-Удэ. Практически все участники опроса обратили внимание на некачественные продукты, невкусные блюда, холодную еду и плохую организацию питания. Были замечания и к столовым - отмечались грязные столовые приборы, несоблюдение санитарных норм персоналом, некачественное обслуживание. Так, по Гусиноозёрску были отмечены школы №3,4,5, гимназия №2, в Улан-Удэ - школа №46, гимназия №14, столовая во втором корпусе в детском саду №51. Активно поступали жалобы на столовую в школе села Селендума.

- С учётом подготовки школ к новому учебному году мы попросили минобрнауки Бурятии принять меры по указанным учреждениям. В связи с актуальностью темы мы запросили информацию о принимаемых мерах в отношении формирования единого стандарта питания школьников и воспитанников детских садов, с учётом региональной специфики, усиления требований к поставщикам и организации процесса питания, в том числе с учётом технического обновления - ремонт, строительство и реконструкция столовых, обеспечение мебелью, посудой и оборудованием. Хочется отметить, что очень важно участие в контроле за школьным питанием родителей, в том числе родительских советов по контролю за школьным питанием. Причём результаты таких проверок должны быть публичными – размещаться на сайтах школ, заслушиваться на родительских собраниях и педсоветах, - прокомментировала член регионального штаба Народного фронта в Бурятии Любовь Кондратьева.






школьное питание ОНФ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жители Бурятии недовольны качеством школьного питания
Жители Бурятии недовольны качеством школьного питания
Общество, 22.07.2022
Жители жалуются на грязные столовые и невкусные блюда
В Бурятии впервые за пять месяцев COVID-19 пошёл в гору
В Бурятии впервые за пять месяцев COVID-19 пошёл в гору
Общество, 22.07.2022
Впервые за три недели зафиксирован летальный исход среди больных ковидом
Герой России Балдан Цыдыпов: «Я вас не подведу, всё будет хорошо»
Герой России Балдан Цыдыпов: «Я вас не подведу, всё будет хорошо»
Общество, 22.07.2022
Балдана Цыдыпова торжественно встретили на агинской земле 
В Бурятии пробегут международный марафон «Чистый Байкал»
В Бурятии пробегут международный марафон «Чистый Байкал»
Общество, 22.07.2022
В рамках марафона будет организована акция по уборке побережья озера
В Иркутской области проведут международный белорусский фестиваль
В Иркутской области проведут международный белорусский фестиваль
Общество, 22.07.2022
Мероприятие призвано сохранить традиционную обрядовую культуру народов региона
Футболистки Улан-Удэ и Иркутска примут участие в «1 лиге»
Футболистки Улан-Удэ и Иркутска примут участие в «1 лиге»
Общество, 21.07.2022
Начинаются отборочные игры в зоне «Сибирь» всероссийских спортивных соревнований
По Байкалу проплывут «Путь Чингисхана»
По Байкалу проплывут «Путь Чингисхана»
Общество, 21.07.2022
В Иркутской области проведут фестиваль плавания на открытой воде
В Бурятии выберут лучшие семейские подворья и центры культуры
В Бурятии выберут лучшие семейские подворья и центры культуры
Общество, 21.07.2022
Стартовал отборочный этап смотра-конкурса «Хранители отчих традиций»
Фестиваль «Тоонто нютагайм баялиг» состоится на Байкале
Фестиваль «Тоонто нютагайм баялиг» состоится на Байкале
Общество, 21.07.2022
Площадкой мероприятия станет Байкальская гавань
На Байкале пройдёт фестиваль коренных малочисленных народов
На Байкале пройдёт фестиваль коренных малочисленных народов
Общество, 21.07.2022
В 2022 году «Северный Аргиш» приурочен к проведению Тунгусского конгресса
Проект студентов из Бурятии получит миллион рублей
Проект студентов из Бурятии получит миллион рублей
Общество, 21.07.2022
Студенты ВСГУТУ стали победителями конкурса «Студенческий стартап»
В Монголии граждан привлекут к сбору урожая
В Монголии граждан привлекут к сбору урожая
Общество, 21.07.2022
Участие в уборке будет добровольным
В Иркутске установят памятник героям-медикам
В Иркутске установят памятник героям-медикам
Общество, 21.07.2022
Его открытие запланировано в следующем году, ко Дню медработника

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^