Стобалльникам Бурятии впервые вручили знаки отличия

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

На церемонии награждения выпускники получили нагрудные значки



21 июля выпускники школ Бурятии в торжественной обстановке получили нагрудные значки «ЕГЭ 100 баллов». Знаки отличия вручались выпускникам, показавшим достойный результат, впервые – подобных наград нет ни в одном из регионов России. Церемония награждения станет ежегодной.



В 2022 году в республике более 6 тысяч выпускников сдавали ЕГЭ, около 5 тысяч приняли участие в экзамене по русскому языку и примерно столько же по математике. Из них 31 человек набрал максимальные 100 баллов.



- Я набрала 100 баллов на экзамене по предмету «Русский язык», сейчас планирую продолжить обучение в Москве, – поделилась планами на будущее Лариса, выпускница Мариинской школы-интерната.



- В конце 8 класса попал в олимпиадную сборную Бурятии по физике, где занимался с тренером с 9 по 11 класс. В 10 классе получил диплом третьей степени олимпиады «Физтех». Поэтому для меня не было сложностью сдать ЕГЭ на высокий балл, - рассказал о том, как прошла государственная итоговая аттестация, выпускник школы №40 Павел, решивший учиться дальше в Московском физико-техническом институте.



- У нас очень сильные учителя. Хочу выразить им благодарность, потому что именно они стали источником вдохновения и дали мотивацию учить предметы, достигать в них высот, - поблагодарила преподавателей выпускница школы №25 Мелине, выбравшая для себя Сибирский федеральный университет.



Выпускник школы №42 Артём, который готовится к поступлению по специальности «Юриспруденция», набрал 100 баллов на ЕГЭ по истории. Он с пятого класса увлёкся историей. А в восьмом классе у молодого человека появилась главная цель – стать юристом.



- Я желаю выпускникам поступить в выбранные вузы, чтобы сбылись их мечты, и все ребята устроились в жизни. Пусть у них все будет хорошо, - подытожил Артём.



Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, в 2022 году выпускники сдавали ЕГЭ по обновлённому государственному стандарту.

