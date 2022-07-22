В Бурятии впервые за пять месяцев COVID-19 пошёл в гору

Впервые за три недели зафиксирован летальный исход среди больных ковидом



В Бурятии после того, как пять месяцев шло стойкое снижение заболеваемости коронавирусом, зафиксирован рост. За прошедшую календарную неделю наблюдается рост заболеваемости во всех возрастных и социальных группах. Об этом сообщил 21 июля на очередном заседании республиканского оперативного штаба главный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев.



- С учётом складывающейся эпидситуации необходимо следовать профилактическим мерам – не заниматься самолечением и своевременно обращаться за медицинской помощью, соблюдать правила личной гигиены, защитить себя от тяжёлого течения заболевания с помощью вакцинации, - отметил Сергей Ханхареев. - Последнее актуально в преддверии эпидемического сезона по ОРВИ и гриппу, а также в связи с формированием детских и трудовых коллективов по окончанию сезона отпусков и каникул, и позволит поддержать необходимый уровень иммунитета для борьбы с COVID-19.



По итогам заседания руководителям министерств, ведомств, организаций, учреждений, главам муниципальных образований даны поручения, направленные на обеспечение эпидемиологического благополучия по COVID-19 в Бурятии.



По данным на утро 22 июля, общее число случаев заражений коронавирусом в Бурятии за всё время достигло 137 627. Из них 44% приходится на жителей Улан-Удэ.



За минувшие сутки ковид выявили ещё у 23 человек (днём ранее прирост был +20).



С начала пандемии коронавирус унёс жизни 3037 жителей Бурятии. Отметим, накануне был зафиксирован один летальный исход – впервые за долгое время. До этого смертей среди больных ковидом не было три недели.



В больницах сейчас лечатся 19 больных коронавирусом. На амбулаторном лечении и под наблюдением – около 200 человек.





