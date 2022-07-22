В Агинском представят документы периода революций 1917 года и Гражданской войны
С 22 по 24 июля на XIV международном фестивале «Алтаргана» будет представлена выставка архивных документов «Трансграничные миграции бурят в начале XX века». Открытие выставки пройдёт в Агинской краевой библиотеке имени Ц. Жамцарано в посёлке Агинское Забайкальского края.
- Трансграничные миграции бурят происходили в течение XIX – начала ХХ вв., целью которых было сохранение традиционной формы хозяйствования и бегство от последствий революционных событий, - сообщает пресс-служба государственного архива Бурятии.
На выставке представлены уникальные и ценные документы, рассказывающие о жизни бурятских эмигрантов в период революций 1917 года и Гражданской войны. Среди них: протокол чрезвычайного собрания бурят разных родов Агинского, Хоринского и Селенгинского аймаков о признании Временного правительства и непризнании Советской власти от 13 июня 1918 г.; списки семей-беженцев, перешедших на территорию Монголии и Китая; приказ от 27 июля 1918 г. об учреждении Бурятского национального отдела; письма беженцев в Бурятский национальный отдел с просьбой об оказании помощи; протоколы собраний инициативной группы бурят о принятии монгольского подданства и т.д.
Выставка подготовлена госархивом Бурятии совместно с госархивом Забайкальского края.
Возрастное ограничение 12+
Выставка «Алтарганы» расскажет о жизни бурятских эмигрантов
Общество, Фото:
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