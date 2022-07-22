Из республиканского бюджета на эти цели было выделено почти 60 млн рублей
В Бурятии стартовал приём заявок от межмуниципальных перевозчиков на получение субсидии, выделенной из республиканского бюджета для их поддержки в условиях роста цен. Приём заявок продлится до 17 августа 2022 года. Порядок предоставления данной субсидии утверждён постановлением правительства РБ от 05.07.2022 № 415.
- В сфере пассажирских автомобильных перевозок наблюдается рост расходов на содержание транспортных средств, поэтому в апреле главой Бурятии было принято решение о поддержке автоперевозок. Для этого из республиканского бюджета выделили сумму в размере 59,8 млн рублей, - сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.
Для получения субсидии перевозчикам необходимо обратиться в соответствующее ведомство. Если это межмуниципальные перевозки, то в министерство транспорта Бурятии, если муниципальные, то в администрацию района, города.
Напомним, субсидия начисляется на каждый автомобиль за каждый отработанный день, в рамках выделенных средств. Движение автобусов подтверждается данными ГЛОНАСС.
В Бурятии начат приём заявок на выдачу субсидии перевозчикам
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