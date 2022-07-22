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В Бурятии железнодорожницу поздравили с 90-летием

В Бурятии железнодорожницу поздравили с 90-летием
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
В Заиграевском районе поздравления принимала Мария Гончарова

В Бурятии 90-й день рождения отметила жительница Заиграевского района Мария Кирилловна Гончарова.

Мария Кирилловна – уроженка местности Ташеланка. Маленькой девочкой вместе с семьёй проживала и в Ташелане, и в Хандагатае Заиграевского района. В начале Великой Отечественной войны вместе с подружками пошла работать на колхозный огород, где выращивали капусту и морковь. После Победы семья приняла решение – новую, послевоенную жизнь начать в селе Нарын.

Мария в возрасте 18 лет устроилась работать на узкоколейной железной дороге и связала с нею всю свою жизнь: работала на 27 разъезде, затем мастером УЖД в Хара-Кутуле, откуда и ушла на заслуженный отдых. Имеет много благодарностей от руководства, является участником трудового фронта в годы Великой Отечественной войны.

Мария Кирилловна с супругом воспитали троих детей. Сейчас проживает с мужем и одной из внучек, которая помогает по хозяйству. Навещают дети, четверо внуков, подрастают правнуки.

- В 2018 году отпраздновали золотую свадьбу, 54 года уже вместе! - поделилась юбиляр. - Место жительства меняли много раз, да только всё в своём родном Заиграевском районе. Как говорят, где родился, там и пригодился.

В юбилейный день рождения Марию Кирилловну поздравили представители районного совета ветеранов, территориального отдела министерства социальной защиты Бурятии. Также именинница получила поздравление от глав Бурятии и района, свидетельство о предоставлении единовременной выплаты участнику трудового фронта. Об этом сообщает пресс-служба министерства соцзащиты РБ.
долгожитель юбилей Заиграевский район Бурятия

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