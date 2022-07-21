21 июля

20 июля

Популярное

Студент из Бурятии вышел в полуфинал конкурса блогеров

Студент из Бурятии вышел в полуфинал конкурса блогеров
Общество, 
В конкурсе «ТопБлог» участвовали более 31 тысячи человек

Студент республиканского межотраслевого техникума Виктор Гелазутдинов прошёл в полуфинал второго всероссийского конкурса блогеров «ТопБлог».

Виктор попал в полуфинал в числе двух тысяч человек из 31 тысячи участников по всей стране, сообщили в минобрнауки Бурятии.

Он руководитель студенческого медиа-центра родного техникума, проявляет активный интерес к журналистке и блогерству. Кроме того, Виктор – республиканский стипендиат в области сельского хозяйства, отличник учебы, участник предметных и международных олимпиад и конференций.

«ТопБЛОГ» – проект платформы «Россия - страна возможностей», где всем желающим безвозмездно дают знания необходимые для создания интересного и яркого контента для соцсетей. Участникам преподают мастер-классы по нетоксичному блогерству, задают домашнюю работу для проверки знаний и многое другое. Экспертами и наставниками проекта являются блогеры с миллионной аудиторией, эксперты в сфере цифрового маркетинга и непосредственно сотрудники социальных сетей.

конкурс студенты блогеры

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Проект студентов из Бурятии получит миллион рублей
Проект студентов из Бурятии получит миллион рублей
Общество, 21.07.2022
Студенты ВСГУТУ стали победителями конкурса «Студенческий стартап»
В Монголии граждан привлекут к сбору урожая
В Монголии граждан привлекут к сбору урожая
Общество, 21.07.2022
Участие в уборке будет добровольным
В Иркутске установят памятник героям-медикам
В Иркутске установят памятник героям-медикам
Общество, 21.07.2022
Его открытие запланировано в следующем году, ко Дню медработника
Нацпарк Бурятии поблагодарил юных спортсменов за добровольный экодесант
Нацпарк Бурятии поблагодарил юных спортсменов за добровольный экодесант
Общество, 21.07.2022
Воспитанники ДЮСШ не смогли пройти мимо свалки мусора
Студент из Бурятии вышел в полуфинал конкурса блогеров
Студент из Бурятии вышел в полуфинал конкурса блогеров
Общество, 21.07.2022
В конкурсе «ТопБлог» участвовали более 31 тысячи человек
Буряты Иркутской области едут на «Алтаргану» за победой
Буряты Иркутской области едут на «Алтаргану» за победой
Общество, 21.07.2022
Делегация региона примет участие в международном бурятском фестивале
В Улан-Удэ назвали законным отключение горячей воды до конца лета
В Улан-Удэ назвали законным отключение горячей воды до конца лета
Общество, 21.07.2022
До 1 сентября без горячей воды останутся 144 многоквартирных дома
Участники танцевального фестиваля приняли участие в экоакции на Байкале
Участники танцевального фестиваля приняли участие в экоакции на Байкале
Общество, 21.07.2022
«Baikal dance festival» в этом году посвящён теме экологии
Президент России поддержал создание экокампуса на Байкале
Президент России поддержал создание экокампуса на Байкале
Общество, 21.07.2022
Проект реализуют на территории промплощадки Байкальского целлюлозно-бумажного комбината
В Улан-Удэ обезопасят опасную ливнёвку на Смолина
В Улан-Удэ обезопасят опасную ливнёвку на Смолина
Общество, 21.07.2022
Ребёнок получил ушибы и гематомы, провалившись ногой в ливнёвку на Смолина
На реке Забайкалья зафиксирован пик паводка – 389 см
На реке Забайкалья зафиксирован пик паводка – 389 см
Общество, 21.07.2022
Общий подъём на реке Чара составил 242 сантиметра
В Улан-Удэ проверили благоустройство объектов «Народного бюджета»
В Улан-Удэ проверили благоустройство объектов «Народного бюджета»
Общество, 21.07.2022
Стоимость каждого объекта составила 1 млн рублей или более
ГИБДД устроит массовую проверку водителей в Улан-Удэ
ГИБДД устроит массовую проверку водителей в Улан-Удэ
Общество, 21.07.2022
С начала года по вине водителей в нетрезвом виде произошло 76 ДТП

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^