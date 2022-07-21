В конкурсе «ТопБлог» участвовали более 31 тысячи человек
Студент республиканского межотраслевого техникума Виктор Гелазутдинов прошёл в полуфинал второго всероссийского конкурса блогеров «ТопБлог».
Виктор попал в полуфинал в числе двух тысяч человек из 31 тысячи участников по всей стране, сообщили в минобрнауки Бурятии.
Он руководитель студенческого медиа-центра родного техникума, проявляет активный интерес к журналистке и блогерству. Кроме того, Виктор – республиканский стипендиат в области сельского хозяйства, отличник учебы, участник предметных и международных олимпиад и конференций.
«ТопБЛОГ» – проект платформы «Россия - страна возможностей», где всем желающим безвозмездно дают знания необходимые для создания интересного и яркого контента для соцсетей. Участникам преподают мастер-классы по нетоксичному блогерству, задают домашнюю работу для проверки знаний и многое другое. Экспертами и наставниками проекта являются блогеры с миллионной аудиторией, эксперты в сфере цифрового маркетинга и непосредственно сотрудники социальных сетей.
Студент из Бурятии вышел в полуфинал конкурса блогеров
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