Студент из Бурятии вышел в полуфинал конкурса блогеров

В конкурсе «ТопБлог» участвовали более 31 тысячи человек



Студент республиканского межотраслевого техникума Виктор Гелазутдинов прошёл в полуфинал второго всероссийского конкурса блогеров «ТопБлог».



Виктор попал в полуфинал в числе двух тысяч человек из 31 тысячи участников по всей стране, сообщили в минобрнауки Бурятии.



Он руководитель студенческого медиа-центра родного техникума, проявляет активный интерес к журналистке и блогерству. Кроме того, Виктор – республиканский стипендиат в области сельского хозяйства, отличник учебы, участник предметных и международных олимпиад и конференций.



«ТопБЛОГ» – проект платформы «Россия - страна возможностей», где всем желающим безвозмездно дают знания необходимые для создания интересного и яркого контента для соцсетей. Участникам преподают мастер-классы по нетоксичному блогерству, задают домашнюю работу для проверки знаний и многое другое. Экспертами и наставниками проекта являются блогеры с миллионной аудиторией, эксперты в сфере цифрового маркетинга и непосредственно сотрудники социальных сетей.



