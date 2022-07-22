В Бурятии прогнозируют сильные дожди

Местами возможен град
По данным Бурятского гидрометцентра, 22 июля, по республике облачная погода, дожди, грозы, по южной половине местами сильные дожди, ливни, возможен град.
Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 5-10, местами порывы до 15-18 м/с. Температура днём +21,+26, по северным районам местами +27,+32, по южной половине при дожде +15,+20.
В Улан-Удэ дождь, временами сильный, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура днём +21,+23.
Местами возможен град
По данным Бурятского гидрометцентра, 22 июля, по республике облачная погода, дожди, грозы, по южной половине местами сильные дожди, ливни, возможен град.
Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 5-10, местами порывы до 15-18 м/с. Температура днём +21,+26, по северным районам местами +27,+32, по южной половине при дожде +15,+20.
В Улан-Удэ дождь, временами сильный, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура днём +21,+23.
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