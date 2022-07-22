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В Бурятии прогнозируют сильные дожди

В Бурятии прогнозируют сильные дожди
Общество,  Фото:pixabay.com.
Местами возможен град

По данным Бурятского гидрометцентра, 22 июля, по республике облачная погода, дожди, грозы, по южной половине местами сильные дожди, ливни, возможен град.

Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 5-10, местами порывы до 15-18 м/с. Температура днём +21,+26, по северным районам местами +27,+32, по южной половине при дожде +15,+20.

В Улан-Удэ дождь, временами сильный, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура днём +21,+23.
прогноз погоды

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В Бурятии прогнозируют сильные дожди
В Бурятии прогнозируют сильные дожди
Общество, 22.07.2022
Местами возможен град

По данным Бурятского гидрометцентра, 22 июля, по республике облачная погода, дожди, грозы, по южной половине местами сильные дожди, ливни, возможен град.

Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 5-10, местами порывы до 15-18 м/с. Температура днём +21,+26, по северным районам местами +27,+32, по южной половине при дожде +15,+20.

В Улан-Удэ дождь, временами сильный, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура днём +21,+23.

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