В Бурятии прогнозируют сильные дожди

По данным Бурятского гидрометцентра, 22 июля, по республике облачная погода, дожди, грозы, по южной половине местами сильные дожди, ливни, возможен град.Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 5-10, местами порывы до 15-18 м/с. Температура днём +21,+26, по северным районам местами +27,+32, по южной половине при дожде +15,+20.В Улан-Удэ дождь, временами сильный, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура днём +21,+23.

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