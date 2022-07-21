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В Улан-Удэ обезопасят опасную ливнёвку на Смолина

В Улан-Удэ обезопасят опасную ливнёвку на Смолина
Общество,  Фото:пресс-служба КГХ администрации Улан-Удэ
Ребёнок получил ушибы и гематомы, провалившись ногой в ливнёвку на Смолина

Как сообщал «Байкал-Daily» ранее, в Улан-Удэ ребёнок провалился ногой в решётку ливневой канализации на перекрёстке улиц Смолина и Советская. 21 июля, после публикации информации об инциденте в СМИ, на место выехали сотрудники мобильной бригады комбината по благоустройству. Специалисты устанавливают металлический лист на решётку, в котором сделают небольшие отверстия для отвода ливневых вод, чтобы обеспечить безопасность горожан.

На указанном участке конструкция решётки ливневой канализации была установлена так, что расстояние между металлическими полосами было шире в некоторых местах. Однако, как сообщает комитет городского хозяйства, жалоб по данной ливневой канализации в комбинат по благоустройству ранее не поступало.

В пресс-службе КГХ также отметили, что если вы заметили повреждения ливневых канализаций, ограждений и т.д., нужно обращаться в районные администрации или оставить заявку на сервисе «Активный горожанин» (ag.u-ude.ru) на официальном сайте администрации Улан-Удэ.
Улан-Удэ ливневая канализация травмы

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