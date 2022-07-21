Ребёнок получил ушибы и гематомы, провалившись ногой в ливнёвку на Смолина
Как сообщал «Байкал-Daily» ранее, в Улан-Удэ ребёнок провалился ногой в решётку ливневой канализации на перекрёстке улиц Смолина и Советская. 21 июля, после публикации информации об инциденте в СМИ, на место выехали сотрудники мобильной бригады комбината по благоустройству. Специалисты устанавливают металлический лист на решётку, в котором сделают небольшие отверстия для отвода ливневых вод, чтобы обеспечить безопасность горожан.
На указанном участке конструкция решётки ливневой канализации была установлена так, что расстояние между металлическими полосами было шире в некоторых местах. Однако, как сообщает комитет городского хозяйства, жалоб по данной ливневой канализации в комбинат по благоустройству ранее не поступало.
В пресс-службе КГХ также отметили, что если вы заметили повреждения ливневых канализаций, ограждений и т.д., нужно обращаться в районные администрации или оставить заявку на сервисе «Активный горожанин» (ag.u-ude.ru) на официальном сайте администрации Улан-Удэ.
В Улан-Удэ обезопасят опасную ливнёвку на Смолина
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ребёнок получил ушибы и гематомы, провалившись ногой в ливнёвку на Смолина
Общий подъём на реке Чара составил 242 сантиметра
Стоимость каждого объекта составила 1 млн рублей или более
С начала года по вине водителей в нетрезвом виде произошло 76 ДТП
Дождливая погода в республике задержится до выходных
Инцидент произошёл ночью
Сотрудники Росгвардии убрались в доме и во дворе пенсионерки
Выявлено 11 преступлений в сфере миграции
138 автобусов поступят в город в этом и в 2023 году
Предполагается принять 16 детей в хореографический колледж
Неудобства связаны с проведением ремонтных работ
Больница отсудила средства, затраченные на обучения
Об этом рассказал военный корреспондент Александр Сладков
Известный общественник и бизнесмен рассказал, что с ним разговаривал сам «хозяин» горы
В городских лесах продлён особый противопожарный режим