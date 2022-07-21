Нацпарк Бурятии поблагодарил юных спортсменов за добровольный экодесант

Общество, Фото: национальный парк «Тункинский»

Воспитанники ДЮСШ не смогли пройти мимо свалки мусора



В Тункинском районе Бурятии, на территории Туранского инспекторского участка был проведён экодесант по уборке шести мест отдыха: Шулайский Мус, Мойготский ключик, вершина Обруб, устье Долбая (2 места) и поворот на Монды.



В национальном парке «Тункинский» особо отметили группу отдыхающих из Улан-Удэ. Ребята из детско-юношеской спортивной школы №4 под руководством тренера В.П. Романова добровольно вызвались убрать мусор в лесном массиве квартала 172.



- Группа детей-лыжников в количестве 19 человек приехала в нашу горную местность Монды для тренировок на горных велосипедах, роллерах. Чистый воздух, великолепная природа, чистые реки, высокие горы – всё это привлекает наших юных спортсменов. Дети под руководством двух инструкторов ходят ежедневно в горы и не смогли пройти мимо несанкционированной лесной свалки мусора. Ребята собрали весь мусор в мешки, вынесли из леса к автодороге и связались с нами, - сообщает пресс-служба нацпарка. - Выражаем огромную благодарность тренеру и инструкторам ДЮСШ №4, надеемся на дальнейшее сотрудничество.

