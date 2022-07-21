С начала года по вине водителей в нетрезвом виде произошло 76 ДТП
Вечером в пятницу, 22 июля, в Улан-Удэ пройдёт массовая проверка водителей.
Проверку проведут 10 сотрудников ГИБДД. Они будут работать на аварийно-опасных участках магистральных улиц столицы Бурятии.
Госавтоинспекция республики напоминает, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием наркотических средств и психотропных или токсических веществ является самым опасным нарушением правил дорожного движения.
С начала года по вине водителей в нетрезвом виде произошло 76 ДТП, в которых погибли 22 человека и ранены 123 участника дорожного движения. Сотрудники ГИБДД при надзоре за дорожным движением задержали свыше 3800 водителей, управлявших транспортом с признаками опьянения.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее во время одной из таких проверок было выявлено более 20 нарушителей.
ГИБДД устроит массовую проверку водителей в Улан-Удэ
Общество, Фото:
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