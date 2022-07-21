В Монголии граждан привлекут к сбору урожая

Участие в уборке будет добровольным



20 июля на заседании кабинета министров Монголии утверждено постановление «О некоторых мерах, которые необходимо принять при подготовке к осеннему сбору урожая». Этой осенью министрам поручено организовать привлечение студентов университетов, институтов, колледжей и профессионально-технических учебных и производственных центров; курсантов; военнослужащих и других граждан к уборке урожая на добровольной основе.



Министру горнодобывающей и тяжёлой промышленности Г. Ендону также поручено обеспечить поставки горючего, необходимого для уборки урожая и заготовки сена, оперативно ввозить импортную технику, оборудование, товары и материалы через государственную границу, выявлять и ремонтировать повреждённые дороги и мосты, по которым будет транспортироваться собранный урожай.



- В этом году в масштабах страны сев проведён на 478,7 тыс. га, из них зерновых – на 347,7 тыс. га (пшеница - на 331,0 тыс. га), картофеля – на 17,9 тыс. га, овощей – на 7,9 тыс. га, кормовых растений – на 16,8 тыс. га, масличных культур – на 81,2 тыс. га, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».

