Футболистки Улан-Удэ и Иркутска примут участие в «1 лиге»

Начинаются отборочные игры в зоне «Сибирь» всероссийских спортивных соревнований



Стартуют всероссийские спортивные соревнования «1 лига» по футболу среди женщин. В этом сезоне в зоне «Сибирь» сыграет 6 команд, которые будут разбиты на две группы: «Запад» в составе «Новосибирск-Ж» (Новосибирск), «Кузбасс-СШОР» (Кемерово), «Томь» (Томск) и «Восток» в составе СШОР «Рассвет» (Красноярск), СШ «Байкал» (Иркутск) и СШ №6 (Улан-Удэ).



Команды в своих группах проведут по три тура. Затем по две лучшие команды из групп «Запад» и «Восток» выходят в финальный этап зоны, где определят трёх участников всероссийского финала, сообщает пресс-служба ЖФК «Бурятия».



По информации паблика «Женский футбол в Сибири», в июне были определены сроки проведения туров групп «Запад» и «Восток» зоны «Сибирь». В группе «Восток» они игры должны будут пройти 22-24 июля в Иркутске, 5-7 августа в Улан-Удэ и 25-28 августа в Красноярске. Возможны изменения.



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