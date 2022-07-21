Дождливая погода в республике задержится до выходных
По данным Бурятского Гидрометцентра, влияние южного циклона вызовет 22 июля дожди, грозы, местами сильные дожди, ливни. Возможен град. Также ожидается порывистый ветер до 15-18 м/с.
Дождливая погода сохранится в ближайшие три дня. Однако похолодания не ожидается, максимальная температура воздуха составит 32 градуса.
По данным Бурятского гидрометцентра, 22 июля по республике облачная погода, дожди, грозы, по южной половине местами сильные дожди, ливни, возможен град. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 5-10, местами порывы до 15-18 м/с. Температура ночью +12,+17, по юго-западу и северо-востоку при прояснении +6,+11, днём +21,+26, по северным районам местами +27,+32, по южной половине при дожде +15,+20.
В Улан-Удэ дождь, временами сильный, возможна гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью +14,+16, днём +21,+23.
В субботу, 23 июля, по республике переменная облачность, местами дожди, грозы, днём по северной половине сильные дожди. Ветер переменный 5-10, в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура ночью +12,+17, местами +3,+8, днём +20,+25, местами +13,+18, по северо-востоку +25,+30.
В Улан-Удэ дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью +13,+15, днем +20,+22.
В воскресенье, 24 июля, в Бурятии также переменная облачность, местами дожди, грозы. Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 13-17 м/с. Температура ночью +10,+15, местами +3,+8, днём +22,+27, местами +13,+18.
Южный циклон несёт на Бурятию дожди и ливни
Общество, Фото:
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