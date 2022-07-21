В Бурятии росгвардейцы помогли 92-летней труженице тыла

Сотрудники Росгвардии убрались в доме и во дворе пенсионерки
В Баунтовском эвенкийском районе Бурятии во вневедомственную охрану Росгвардии обратилась 92-летняя жительница посёлка Багдарин. Любовь Павловна попросила помочь ей в уборке территории её частного дома.
Сотрудники Росгвардии сделали ремонт палисадника и завалинки, убрались в квартире и скосили траву.
- Очень благодарна вам за внимание и заботу, спасибо, что не забываете меня, постоянно оказываете помощь и поздравляете с праздниками, - поблагодарила Любовь Павловна.
Любовь Павловна Белокопытова родилась в посёлке Ципикан в 1930 году. Когда началась Великая Отечественная война, 11-летняя Люба работала на золотодобывающем прииске вместе с односельчанами. После окончания войны Любовь Павловна в течение многих лет работала учителем русского языка и литературы, имеет почётное звание ветерана труда.
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