В 2022 году «Северный Аргиш» приурочен к проведению Тунгусского конгресса
В местности Куркут Ольхонского района Иркутской области пройдёт большой фестиваль коренных малочисленных народов «Северный Аргиш – 2022». В этом году фестиваль приурочен в всемирной встрече эвенков и других тунгусских народов – Большому Суглану эвенков России (Тунгусский конгресс).
- Подготовка идёт полным ходом. Мы очень надеемся, что фестиваль пройдёт хорошо. Нам очень повезло с местом проведения – он пройдёт в отличном месте, на свежем воздухе, среди великолепной природы! – рассказала Анна Иннокеткина, ведущий методист центра культуры коренных народов Прибайкалья.
Шаман Валентин Хагдаев провёл обряд открытия дорог на успешное проведение тунгусского фестиваля.
- Молитва и волшебные звуки бубна добавили к позитивному настрою ещё высшей энергии на созидание в этом важном мероприятии, - сообщает пресс-служба центра.
Напомним, что Большой Суглан эвенков России (Тунгусский конгресс) впервые за 300 лет пройдёт в Иркутской области. Его проведут 29-31 июля в Ольхонском районе. На конгресс приедут более 400 представителей тунгусо-манчжурских народов из 9 регионов России: эвены, орочи, ульты, нанайцы, удэгейцы и негидальцы.
По информации пресс-службы управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям, Суглан откроется большим молебном – обрядом благопожеланий. В программе также запланированы смотры, презентации блюд национальной эвенкийской кухни, выставки изделий и продукции промыслов, состязания по эвенкийским национальным видам спорта.
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На Байкале пройдёт фестиваль коренных малочисленных народов
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