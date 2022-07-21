В Бурятии полицейские проверили гастарбайтеров







Возбуждено уголовное дело по подделке гражданином соседнего государства диплома о высшем профессиональном образовании



Также по итогам проверок в отношении мигрантов составлено 109 административных протоколов: 70 – за нарушение правил въезда в Российскую Федерацию, либо нарушение режима пребывания (проживания) в стране и 39 – за незаконную трудовую деятельность. Наложено штрафов на общую сумму более 200 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Суды приняли решения о депортации из страны трёх иностранных граждан.







Полицейские Бурятии провели проверку по соблюдению миграционного законодательства иностранными гражданами. В проверке были задействованы 770 сотрудников МВД, Росгвардии, ФСБ и органов пограничного контроля.Выявлено 11 преступлений в сфере миграции. Большинство из них касается фиктивной постановки иностранных граждан на учёт по месту пребывания. По этим фактам возбуждено пять уголовных дел. Ещё одно преступление связано с незаконным пересечением границы Российской Федерации.