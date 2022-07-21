21 июля

20 июля

Популярное

В Бурятии полицейские проверили гастарбайтеров

В Бурятии полицейские проверили гастарбайтеров
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Выявлено 11 преступлений в сфере миграции

Полицейские Бурятии провели проверку по соблюдению миграционного законодательства иностранными гражданами. В проверке были задействованы 770 сотрудников МВД, Росгвардии, ФСБ и органов пограничного контроля.


Выявлено 11 преступлений в сфере миграции. Большинство из них касается фиктивной постановки иностранных граждан на учёт по месту пребывания. По этим фактам возбуждено пять уголовных дел. Ещё одно преступление связано с незаконным пересечением границы Российской Федерации. 

Возбуждено уголовное дело по подделке гражданином соседнего государства диплома о высшем профессиональном образовании

Также по итогам проверок в отношении мигрантов составлено 109 административных протоколов: 70 – за нарушение правил въезда в Российскую Федерацию, либо нарушение режима пребывания (проживания) в стране и 39 – за незаконную трудовую деятельность. Наложено штрафов на общую сумму более 200 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Суды приняли решения о депортации из страны трёх иностранных граждан.

полиция

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Южный циклон несёт на Бурятию дожди и ливни
Южный циклон несёт на Бурятию дожди и ливни
Общество, 21.07.2022
Дождливая погода в республике задержится до выходных
В Бурятии росгвардейцы помогли 92-летней труженице тыла
В Бурятии росгвардейцы помогли 92-летней труженице тыла
Общество, 21.07.2022
Сотрудники Росгвардии убрались в доме и во дворе пенсионерки
В Бурятии полицейские проверили гастарбайтеров
В Бурятии полицейские проверили гастарбайтеров
Общество, 21.07.2022
Выявлено 11 преступлений в сфере миграции    
У Бурятии у детей появился ещё один шанс попасть в балет
У Бурятии у детей появился ещё один шанс попасть в балет
Общество, 21.07.2022
Предполагается принять 16 детей в хореографический колледж
Более 140 домов в Улан-Удэ останутся без горячей воды до осени
Более 140 домов в Улан-Удэ останутся без горячей воды до осени
Общество, 21.07.2022
Неудобства связаны с проведением ремонтных работ 
В Бурятии с бывшей студентки медколледжа взыскали более 100 тысяч
В Бурятии с бывшей студентки медколледжа взыскали более 100 тысяч
Общество, 21.07.2022
Больница отсудила средства, затраченные на обучения
Танкисты из Бурятии угнали украинский танк прямо во время боя
Танкисты из Бурятии угнали украинский танк прямо во время боя
Общество, 21.07.2022
Об этом рассказал военный корреспондент Александр Сладков
В Улан-Удэ продлили запрет на посещение лесов
В Улан-Удэ продлили запрет на посещение лесов
Общество, 21.07.2022
В городских лесах продлён особый противопожарный режим
С жителем Бурятии произошла мистическая история на Мунку-Сардык
С жителем Бурятии произошла мистическая история на Мунку-Сардык
Общество, 21.07.2022
Известный общественник и бизнесмен рассказал, что с ним разговаривал сам «хозяин» горы
Российский космонавт Иван Вагнер передал привет с Байкала
Российский космонавт Иван Вагнер передал привет с Байкала
Общество, 21.07.2022
До этого Иван Вагнер видел Байкал только из космоса 
В Бурятии построят ещё 14 детских садов
В Бурятии построят ещё 14 детских садов
Общество, 21.07.2022
Все новые детсады будет находиться в удобных для жителей местах
В Бурятию пытались ввезти фарш без документов и разрешений
В Бурятию пытались ввезти фарш без документов и разрешений
Общество, 21.07.2022
В отношении иностранца возбуждено административное дело
В Улан-Удэ дольщики проблемного дома встретились с прокурором
В Улан-Удэ дольщики проблемного дома встретились с прокурором
Общество, 21.07.2022
Дольщики подняли вопрос сроков ввода дома в эксплуатацию 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^