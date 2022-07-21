В Бурятии с бывшей студентки медколледжа взыскали более 100 тысяч

Больница отсудила средства, затраченные на обучения



Кяхтинский районный суд удовлетворил исковое заявление районной больницы о взыскании средств, затраченных на обучение девушки в медколледже по специальности «Лечебное дело».



Так, по условиям трёхстороннего договора, заключенного между районной больницей, девушкой и медицинским колледжем, последний предоставляет образовательные услуги, а заказчик (больница) и обучающийся обязуются оплатить эти услуги. Всего на обучение было затрачено 105 300 рублей.



Однако в январе 2022 года девушка была отчислена из колледжа по собственному желанию.



Суд пришёл к выводу об удовлетворении иска и взыскании с неудавшейся студентки 105 300 рублей.



- Решение в законную силу не вступило, - сообщает пресс-служба Кяхтинского районного суда.



