В Бурятии с бывшей студентки медколледжа взыскали более 100 тысяч

Больница отсудила средства, затраченные на обучения
Кяхтинский районный суд удовлетворил исковое заявление районной больницы о взыскании средств, затраченных на обучение девушки в медколледже по специальности «Лечебное дело».
Так, по условиям трёхстороннего договора, заключенного между районной больницей, девушкой и медицинским колледжем, последний предоставляет образовательные услуги, а заказчик (больница) и обучающийся обязуются оплатить эти услуги. Всего на обучение было затрачено 105 300 рублей.
Однако в январе 2022 года девушка была отчислена из колледжа по собственному желанию.
Суд пришёл к выводу об удовлетворении иска и взыскании с неудавшейся студентки 105 300 рублей.
- Решение в законную силу не вступило, - сообщает пресс-служба Кяхтинского районного суда.
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