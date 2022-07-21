Президент России поддержал создание экокампуса на Байкале

Проект реализуют на территории промплощадки Байкальского целлюлозно-бумажного комбината
Министр по молодёжной политике Иркутской области Маргарита Цыганова презентовала президенту России Владимиру Путину проект молодёжного кампуса «ЭКО.ЦЕХ» в городе Байкальске на пленарной сессии форума «Сильные идеи для нового времени». Напомним, «ЭКО.ЦЕХ» вошёл в топ-100 лучших идей форума.
– Инициатива сформирована вместе с волонтёрами и экологами регионального и федерального уровней. Созданная экосистема позволит обучать лидеров конструктивных экологических изменений, которые будут тиражировать практики по всей России, - рассказала Маргарита Цыганова.
Министр отметила, что в год планируется обучать порядка 100 тысяч лидеров. Молодёжь совместно с экспертами и предпринимателями будет разрабатывать проекты в сфере экологического предпринимательства, которые в дальнейшем планируется тиражировать.
- Мы считаем, это поможет нам увеличить примерно на 15 процентов количество НКО и малых предприятий, реализующих проекты повышенной экологической ответственности. Мы просим поддержки и предлагаем включить создание всероссийского молодёжного кампуса «ЭКО.ЦЕХ» в национальный проект «Образование», федеральный проект «Молодёжь России», – заявила Маргарита Цыганова.
– У нас огромная программа в сфере экологии. Поэтому, если вы считаете, что ваше предложение нужно включить в соответствующую национальную программу, мы, конечно, это сделаем. Я обязательно поговорю с коллегами. А идея создания экогорода – она, конечно, очень хорошая, и мы её тоже поддержим, – ответил Владимир Путин.
Напомним, кампус создадут на территории промплощадки Байкальского целлюлозно-бумажного комбината в рамках проекта комплексного развития города.
– Уже осенью этого года появится базовая инфраструктура всероссийского молодёжного кампуса, позволяющая провести первые мероприятия, а в 2023 году инфраструктура будет готова к приёму крупных мероприятий с большим количеством участников, – пояснил старший управляющий банкир ВЭБ.РФ Антон Григоров.
Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, цель форума «Сильные идеи для нового времени» – поиск и реализация идей, которые способны внести значимый вклад в достижение национальных целей развития России до 2030 года. Сбор предложений завершился 20 мая, число участников превысило 311 тысяч человек из всех регионов страны.
Президент России поддержал создание экокампуса на Байкале
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