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На реке Забайкалья зафиксирован пик паводка – 389 см

На реке Забайкалья зафиксирован пик паводка – 389 см
Общество,  Фото:pixabay.com
Общий подъём на реке Чара составил 242 сантиметра

Рост уровня воды продолжится 21 и 22 июля на реках Забайкалья. Об этом информирует Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- На реках Амур, Аргунь у села Олоча, в нижнем течении Онона и на отдельных участках Хилка небольшой рост уровней воды продолжится, на остальных реках края будет преобладать спад, - говорится в сообщении забайкальского Гидрометцентра.

19 июля УГМС зафиксировало пик паводка на реке Чара – общий подъём составил 242 сантиметра, максимальный уровень 389 сантиметров. Пойму реки у села Чара подтопило на 29 сантиметров, русло освободилось от воды.

20 июля был зафиксирован подъём уровней воды на таких реках края, как: Аргунь – на 1-14 сантиметров, Шилка – на 5-20 сантиметров, река Чита вблизи города – на 4 сантиметра, Онон и Ингода – на 3-10 сантиметров, и Витим у села Неляты на 83 сантиметра. Подтоплены поймы рек Аргунь, Шилка, Газимур, Борзя, Нижняя Борзя, Унда и Олекма – на 1-117 сантиметров.

Напомним, что на территории Забайкалья введён режим повышенной готовности, главам муниципальных образований поручено проводить мониторинг гидрологической обстановки. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
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